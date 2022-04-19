19 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri'nde Müsilaj Bilim Kurulu Toplantısı'na ve Nallıhan'da iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/13.30/19.37)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Dokuma Atlası Sergisi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/16.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin "Geleneksel İftar Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

4- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ personeli ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/19.35)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma törenine katılacak ve Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30/12.15)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri: Tehditler ve Fırsatlar Çalıştayı"nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da "Nebi Aşkına" Ramazan Özel Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/21.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final turunun ilk maçında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.30)

2- Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta başlayacak; Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor-İstanbulspor ve Bursaspor-Gençlerbirliği maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Denizli/16.00/Bursa/18.00)

3- Fenerbahçe Futbol Takımı, "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan organizasyonda, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final mücadeleleri başlayacak; Anadolu Efes, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Milano/20.00)

5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 8'li final mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla karşılaşacak.

(Ljubljana/20.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve normal sezonun son hafta maçları yapılacak; Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor-Nesibe Aydın, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray, UMF Yapı İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Safiport, Elazığ İl Özel İdare-Antalya 07 Basketbol ve Beşiktaş HDI Sigorta-Hatayspor karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/14.00/Ankara/15.30/16.30/Kayseri/Kocaeli/Elazığ/17.00/İstanbul/19.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5-8'incilik etabının ikinci maçları yapılacak; Allpower Akü Cizre Belediyespor ile Spor Toto ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Şırnak/15.00/Bursa/20.30)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta ile PTT 5'incilik, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile de Kuzeyboru, 7'ncilik mücadelesinin ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Aydın/15.00)

9- Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen "TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul"a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

10- 2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk etabı Antalya ayağı elemelerle başlayacak.

(Antalya)