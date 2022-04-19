Bakan Koca'dan Dr. Ersin Arslan'ı anma mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görevi başında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan için anma mesajı paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Nisan 2022 03:41
Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Görevi başında uğradığı saldırıyla şehit olan Dr. Ersin Arslan'ın vefatının dün 10'uncu yıl dönümüydü. Arkadaşımızı rahmetle anıyoruz. Hatırası Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ve bir uyarı olarak hafızalarda yaşıyor" dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız