Bakan Koca'dan Dr. Ersin Arslan'ı anma mesajı

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Görevi başında uğradığı saldırıyla şehit olan Dr. Ersin Arslan'ın vefatının dün 10'uncu yıl dönümüydü. Arkadaşımızı rahmetle anıyoruz. Hatırası Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ve bir uyarı olarak hafızalarda yaşıyor" dedi.