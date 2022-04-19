'Abdullah Gül' hakkında yapılan anket sonuçları 4 liderle paylaşılmış
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2018 yılında KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 lidere anket gönderildiği iddia edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Nisan 2022 07:50
Levent Gültekin, Bekir Ağırdır'ın yaptığı seçim anketi nedeniyle Erdoğan'ın, Abdullah Gül'e helikopterle gözdağı verdiğini öne sürdü. Ağırdır ise iddiayı yalanladı: Böyle bir araştırma yapmadık.
Gazeteci Levent Gültekin, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme sürecinde KONDA Araştırma'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 liderin önüne anket koyduğunu öne sürdü.
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise programın görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak iddiayı yalanladı. Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız