Üfürükçülük yöntemiyle 11 bin lira dolandırdı

Kağıthane Nurtepe'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil atölyesinde çalışan Cenk E., psikolojik sorunları olan annesi Sıdıka E.'nin iyileşmesi için çözüm yolları aramaya başladı. Bu sırada işyerinden tanıştığı Osman E. (48), Cenk E.'ye annesini dua okuyarak iyileştireceğini söyledi. Osman E., kendisine inanan Cenk E. ve çevresinde bulunanlardan çok miktarda para topladı. Cenk E., durumdan şüphelenerek bazı sorular sormaya başlayınca kendisini hoca olarak tanıtan Osman E. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan vatandaşların aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları sorgulamada sahte hocanın foyasını ortaya çıkartarak gözaltına aldı.

"Şifalı karışım vereceğim" deyip başkalarını da dolandırmış

Kağıthane polisi, Osman E.'nin daha önce de yine kendisini hoca olarak tanıttığı Nuray T.'yi 11 bin lira alarak "Şifalı karışım vereceğim" diyerek dolandırdığı belirlendi. Kadının Osman E.'ye üç muska karşılığında bin 800 lira para verdiği de öğrenildi.