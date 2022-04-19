İzmir'de sahte ilaç operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.Ç'nin ilçede sahte ilaç üretip ticaretini yaptığı yönünde ihbarı aldı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda B.Ç'ye ait depo ve araçta arama yapan ekipler, 16 bin 380 sahte tablet ilaç, 120 poşet şase ilaç ile 1041 cinsel içerikli ilaç ve çeşitli cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.