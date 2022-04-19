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Alaattin Çakıcı önce Kanada'ya sonra Amerika'ya gitti

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın, sağlık problemleri nedeniyle tedavi olmak amacı ile önce Kanada daha sonra Amerika'ya gittiği iddia edildi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Nisan 2022 08:11
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Alaattin Çakıcı önce Kanada'ya sonra Amerika'ya gitti

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi. Alaattin Çakıcı'nın, yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Kanada'ya gitti. Ancak, Çakıcı'nın Kanada'da da kalmayarak daha önce üç buçuk yıl yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiği belirtildi. Çakıcı'nın şuan için hangi eyalete gittiği bilinmiyor.

Birçok sağlık sorunu bulunan Alaattin Çakıcı'nın, Amerika'ya gitme nedeninin tedavi amaçlı olduğu öğrenildi. Çakıcı'nın Amerika'da ne kadar kalacağı bilinmiyor.

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