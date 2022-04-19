43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

SARI KODLU UYARI: Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Aksaray, Kırıkkale, Karabük, Kilis, Osmaniye

TURUNCU KODLU UYARI: Bitlis, Çorum, Kayseri, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Yozgat, Karaman, Batman, Şırnak

Yurdun batı ve iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor. Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda (Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş) ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımı hadisesinin Doğu Akdeniz'de bugün sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.