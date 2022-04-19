İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı iddiası

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun dün gece polis ekipleri tarafından evine yapılan baskınla gözaltına alındığı öğrenildi.

Haskoloğlu'na yönelik gözaltı olayını Gazeteci Fatih Portakal duyurdu. Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Haskoloğlu'nun ablası aradı. Üsküdar'daki evlerine dün gece 11'de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da İbrahim Haskoloğlu'nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylastığı bir haber iddiası"

Haskoloğlu geçtiğimiz hafta içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının kopyalandığını iddia etmiş ve başta kendisi olmak üzere bir çok kimlik bilgisi paylaşmıştı. İçişleri Bakanlığı, asılsız haberleri yayan kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağının ifade etmiş, "Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi kişiler hakkında bakanlığımız hukuk hizmetleri genel müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır" denilmişti. Haskoloğlu'nun bu şikayet üzerine göz altına alınmış olabileceği belirtiliyor.