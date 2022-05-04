1800 Komiser Yardımcısı terfi süresi sorununun çözülmesini talep ediyor

2011 yılında 35 yaşından gün almış Polis Memurları arasından yapılan yazılı sınav sonrasında başarılı olanlar Emniyet Teşkilatı bünyesinde "Başpolis Memuru" olarak görevlendirilmiş, Başpolis Memuru rütbesinde fiilen 6 yılını tamamlayanlar arasından 2018 yılında yapılan yazılı sınav sonucunda da başarılı olanlar "Kıdemli Başpolis Memuru" olarak atanmıştı.

Başpolis memurları ve Kıdemli Başpolis Memurları, görev unvanları içerisinde belirtilen amir pozisyonlarında yaklaşık olarak 10 yıl süre ile fiilen asaleten amir görevi yaparak, Emniyet Teşkilatının ara kademe amir ihtiyacını gidermeye fedakarca gayret göstermişlerdir.

2018 ve 2019 yıllarında yapılan değişikliklerle "Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru" rütbelerine terfi işlemi sonlandırılmış, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan sınavlarda başarılı olanlar Komiser Yardımcısı rütbesine terfi ettirilmiştir.

Diğer taraftan; özellikle 2016 yılı sonrasında yaşanan süreçle bağlantılı olarak emniyet teşkilatında yaşanan ihraçlar nedeniyle, emniyet teşkilatı içerisinde sayıları oldukça azalan arave orta kademe amir sınıfındaki personel tarafından ifa edilen görevler mesleki tecrübeleriyle ön plana çıkan Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbelerindeki personel tarafından yerine getirilmiştir.

2022 yılı Şubat ayı itibarıyla Emniyet Teşkilatında; Komiser Yardımcısı rütbesinde 11.001, Komiser rütbesinde 7.236, Başkomiser rütbesinde 637, Emniyet Amiri rütbesinde ise 486 personelin görev yaptığı bilinmektedir. Bu durum, Emniyet Teşkilatının orta kademe amir ihtiyacını açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Halbuki "Başpolis Memurları ve Kıdemli Başpolis Memurları" arasından Komiser Yardımcısı rütbesine terfi eden yaklaşık 1.800 personelin tamamı meslekte en az 20 yılını (bu sürenin 10 yılını Başpolis Memuru ve/veya Kıdemli Başpolis Memuru rütbesiyle ve kendilerine tevdii edilen birçok görevi amir sıfatıyla yerine getirmişlerdir) tamamlamış, dolayısıyla mesleki disiplin, hiyerarşi, bilgi, beceri ve tecrübeye sahiplerdir.

3201 sayılı Kanunun Ek 28 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması sonrasında, bir daha

"Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru" alımı yapılmayacağından, emniyet teşkilatının temeli olan bilgi, beceri, tecrübe, liyakat, disiplin ve hiyerarşi yapısının olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek ve yeni hak kayıpları/mağduriyetler yaşanmaması adına; 2019 ve 2021 yıllarında Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbelerinden Komiser Yardımcısı rütbesine terfi edenlerin Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerinde geçen hizmet sürelerinin tamamının, 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası ile geçici 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme sürelerinden sayılmasını, böylece yaş ve tecrübe olarak büyük olan personelin usta çırak şeklinde genç amir kadrolarına tecrübe ve bilgi aktarımı yapacağı, devlete herhangi bir maliyeti olmayacaktır.

Başpolisler bu düzenlemenin teşkilat için bir kazanım olacağını belirtmekte ve yapılacak yeni düzenlemeyle bu konunun yasalaşmasını talep etmektedirler.