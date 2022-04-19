Gaziantep'te FETÖ'nün asker sorumlusu ve eşine hapis cezası

Sahte pirinç nasıl anlaşılır?

Ana yemeklerimizin en temel gıdası pirinç, tüm dünyada en çok tüketilen besinlerin başında geliyor. Son dönemlerde fiyatlardaki yükseliş nedeniyle gıda korsanları pilavın içerisine plastik vb. arsenik gibi yabancı madde karıştırarak daha düşük fiyata piyasada sunuyor.