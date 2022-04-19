MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın iki kritik ismi öldürüldü

Suriye'nin Kuzeyinde yer alan Haseki vilayetine bağlı Til Temir ilçesinin Til Şenan ve Um El Kef Köyünde terör örgütü PKK-YPG'nin merkez karargah binası olarak kullandığı iki ayrı yerleşkeye yönelik MİT tarafından nokta operasyon gerçekleştirildi.

SİHA'yla gerçekleştirilen operasyonda Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçesindeki sınır birliklerine yönelik havan ve füzeli saldırılarda bulunan Suriye uyruklu Ziya kod adlı Elaa El Ehmed adlı terörist öldürüldü.

Teröristin PKK-YPG'nin askeri meclis üyesi olduğu bildirildi. Teröristin istihbarat birimlerinin takibinden korunmak için sık sık yer değiştirdiği ve sıradan köylü görüntüsüyle sürekli sivil kıyafetlerle dolaştığı kaydedildi.

Terörist aktarımı engellendi

Bu operasyona eş zamanlı olarak M4 karayolu üzerindeki Zirgan Kasabası, Ayn İssa, Ribeyat, Dada Abdal, Esediye ve Seyda Köylerinden farklı bölgelere terörist aktarımı yapan araç konvoyu da SİHA tarafından hedef alındı. Bombardımandan dolayı karayolu kullanılamaz hale gelirken, teröristlerin farklı bölgelere takviye güç göndermeleri engellendi.

Suruç'un karşısındaki Kobani'de ise PKK-YPG'li teröristlerin toplantı için bir araya geldiği eve MİT tarafından SİHA ile operasyon yapıldı. Bu harekatta da PKK'nın Kobani saha sorumlularından Suriye uyruklu Canfeda kod adlı İbrahim Mouhammad öldürüldü, teröristin toplantı için kullandığı ev de yerle bir edildi.

AB, ABD ve Rusya'ya çağrı

Köşeye sıkışan terör örgütünün Suriye'deki elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin ise, TSK'nın Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava harekatlarının acil önüne geçilmesi için ABD, AB ve Rusya'ya çağrıda bulundu.