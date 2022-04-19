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'Emekli ikramiyesi ile asgari ücret artışı henüz gündemimizde yok!'

Bakan Bilgin: Adı bayram ikramiyesidir, ücret türü değildir, şu anda öyle bir karar gündemimizde yok

Kaynak : NTV
Eklenme : 19 Nisan 2022 12:07
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'Emekli ikramiyesi ile asgari ücret artışı henüz gündemimizde yok!'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir televizyon kanalında canlı yayın programına katıldı.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

ÜRETİM SÜRECİNE KATILIM PROGRAMI

"Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz.

İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak."

EMEKLİ İKRAMİYESİ HENÜZ GÜNDEMİMİZDE YOK

Adı bayram ikramiyesidir, ücret türü değildir, şu anda öyle bir karar gündemimizde yok. Ayın 28 veya 29'unda emeklilerimize ödenecek

Artış her zaman değerlendirilebilir, cumhurbaşkanımız her zaman gündeme getirebilir, ben şu anda, mevcut durumu kastediyorum, ancak enflasyona ayarlı bir düzenleme değil, böyle bir şey yok. Biz enflasyonla mücadeleyi esas alıyoruz, bu ekonomik program başarılı olmalı, ağustostan sonra düz, sonra aşağı bir çizgi olursa, bu Türkiye'nin başarısı asıçısndan fevkalade önemli.

Bazıları eşel mobil gibi kavramlar söylüyorlar, bunlar hiperenflasyona götüren uygulamalardır, enflasyon sarmalına sokar.

ASGARNİ ÜRCETTE TEMMUZ ARTIŞI DA GÜNDEMİMİZDE YOK

Asgari ücreti temmuz artışı da şu anda gündemimizde yok, Ocak'ta Türkiye tarihinde olmayan bir şekilde yüzde 50 artış yapmışız.

İlk defa bütün ücret türlerinde ciddi bir artış yaptık. Dolayısıyla 3 ay sonra, 6 ay sonra tartışmamız doğru, değil, böyle giderse bir ay sonra tartışmaya başlarız.

Türkiye, proramı, herşey kontrol altında yürütüyor, başaracağız, çünkü Türkiye, sanayi üretimine, ihracata dayalı olduğu için, reel, olarak büyüyor.

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