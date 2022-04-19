Bakan açıkladı...EYT çalışması Hükümetin gündeminde yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir televizyon kanalında canlı yayın programına katıldı.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

EYT İÇİ BİR PLAN VAR MI?

Bu tartışmalar bazen TBMM de oluyor, siyasetçi bu açıklaması yapması doğal birşey, ama bizim gündemimizde bu yok, ben gündemimizde olanları konuşmayı seviyorum, gündemimizde, sözleşmeli çalışan var, 3600 var, ama gündemimizde EYT yok.