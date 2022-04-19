Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı!

Galatasaray'da başkanlık seçimi 30 Nisan'da gerçekleşmeyecek. Mahkeme, genel kurul toplantısı için ihtiyati tedbir kararı aldı.

Valilik olağan mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. 10. Asliye Mahkemesi, seçim için ihtiyacı tedbir kararı aldı.

Buna göre 30 Nisan tarihindeki başkanlık seçimi gerçekleşemeyecek. Seçimin olması için mevcut başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor

Tüzüğe göre istifanın ardından genel kurul 1 ay içinde toplanarak seçime gidebiliyor. Bu durumda seçim en erken mayıs ayında yapılabilecek.

Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmediği genel kurul toplantısının ardından seçim kararı alınmış, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olmuştu.