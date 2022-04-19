ÖTV düzenlemesi ile fiyatları düşecek telefonlar...
19 Nisan'da (bugün) yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesiyle birçok telefona uygulanan ÖTV oranı değişirken, bu değişiklik sonrası telefonlara indirim gelmesi bekleniyor. Peki, hangi telefon modelinde ne kadar indirim yapılabilir?
Eklenme : 19 Nisan 2022 13:52
19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete ile birlikte cep telefonları için uzun zamandır beklenen ÖTV düzenlemesi yapıldı. 19 Nisan tarihi itibarıyla baz fiyatı 1.500 TL ve altı olan telefonlar %25, 1.500 TL - 3.000 TL aralığında olan telefonlar %40 ve 3.000 TL ve üzeri olan telefonlar %50'lik ÖTV vergisine tabi tutulacak.
Webtekno'da yer alan habere göre;ÖTV matrahında yapılan değişiklikle birlikte özellikle giriş ve orta segmentte bazı telefonlarda indirim yapılmasına yönelik beklenti oluştu. Peki, bu değişiklikle birlikte hangi telefon modellerine uygulanan ÖTV oranı değişecek? Telefonların indirimli fiyatları ne olacak? Gelin, ülkemizdeki popüler modellerden bazılarına bakalım.
ÖTV %40'tan %25'e düşecek telefonlar
Reeder P13
- Satış fiyatı: 1.350 TL
- Vergisiz fiyatı (%40 ÖTV, %18 KDV, %10 TRT, %1 Kültür Bakanlığı): 734 TL
- Yeni vergili fiyatı (%25 ÖTV + KDV + TRT + Kül. Bak.): 1.201 TL (yaklaşık indirim oranı %11)
Aynı oranda indirimin görüleceği modeller:
- Reeder P13 Blue Max Lite
- TCL L7
Ne yazık ki bu fiyat aralığında çok fazla seçenek bulunmuyor.
ÖTV %50'den %40'a düşecek telefonlar:
Samsung Galaxy A32
- Satış fiyatı: 4.799 TL
- Vergisiz fiyatı (%50 ÖTV, %18 KDV, %10 TRT, %1 Kültür Bakanlığı): 2.440 TL
- Yeni vergili fiyatı (%40 ÖTV + KDV + TRT + Kül. Bak.): 4.477 TL (yaklaşık indirim %6,70)
Aynı oranda indirimin görüleceği modeller:
- General Mobile GM 21
- General Mobile GM 21 Pro
- General Mobile GM 22 Pro
- Samsung Galaxy M12
- Samsung Galaxy M52
- Samsung Galaxy M32
- Samsung Galaxy A23
- Xiaomi Redmi Note 10S
- Xiaomi Redmi 9
- Xiaomi Redmi 9T
- Poco X3 Pro
- Poco X3
- Oppo Reno 5 Lite
- Oppo A15s
- Oppo A16
- Oppo A74
- Oppo A55
- Huawei P Smart 2021
- Casper Via X20