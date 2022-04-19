Bakan Bozdağ: Test sonucum negarife döndü

Bakan Bozdağ tweetinde:Covid-19 test sonucum negatife döndü,elhamdülillah.Şifa veren Rabbime şükürler olsun. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum.Rabbim,Şafi ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin. İfadelerini kullandı.