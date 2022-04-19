Bakan Bozdağ: Test sonucum negarife döndü
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından koronavirüs test sonucunun negatife döndüğünü duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Nisan 2022 14:09
Bakan Bozdağ tweetinde:Covid-19 test sonucum negatife döndü,elhamdülillah.Şifa veren Rabbime şükürler olsun. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum.Rabbim,Şafi ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin. İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız