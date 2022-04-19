Soylu: Sığınmacılar elbette memleketlerine gidecek, çalışma yapılıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacılarla ilgili, "Sığınmacılar elbette memleketlerine gidecektir, onlarla ilgili de çalışmalar yapılmaktadır" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Nisan 2022 16:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Bakan Soylu sığınmacının memleketlerine gideceklerini, bununla ilgili çalışma yapıldığını söyledi.
Soylu, Suriyelilere vatandaşlık iddialarıyla ilgili, "2021 sonu itibarıyla geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir" dedi.
Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink iddiasıyla ilgili de "Kılıçdaroğlu, Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ'yü aklamaya çalışıyor" diye konuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız