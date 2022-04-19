TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 19- 26 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 26 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Nisan 2022 günü saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2022-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu

2022-TUS 1. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar