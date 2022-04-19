Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
Yargıtay 7. Ceza Dairesi, fahri trafik müfettişlerinin başka ilde ceza kesemeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte, sürücüler, başka şehirde yaşayan fahri trafik müfettişlerinin kestiği cezaları iptal ettirebilecek.
İçişleri Bakanlığı'nın kuralları hiçe sayan sürücülerin tespiti noktasında
uygulamaya koyduğu fahri trafik müfettişleri, kural ihlali yapan sürücülere
Kabahatlar Kanunu çerçevesinde ceza kesebiliyor. Bir fahri trafik müfettişi
tarafından kesilen cezayla şok olan sürücü, kararı yargıya taşıdı. Fahri trafik
müfettişinin başka bir şehirde yaşamasının önemli olmadığına dikkat çeken Sulh
Ceza Mahkemesi itirazı reddetti. Karar kesinleşince sürücü cezayı ödemek zorunda
kaldı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı, kararın bozulmasını talep edince devreye
Yargıtay 7. Ceza Dairesi girdi.
2021 yılında emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, fahri müfettişin başka
bir kentte ceza kesemeyeceğine hükmetti. Kararda; 5326 sayılı Kabahatler Yasası'ndaki,
'İdari kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun
görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idari yaptırım kararı
vermeye yetkilidir' ifadesinin bulunduğu hatırlatıldı. Yargıtay kararında şöyle
denildi: "2918 sayılı Yasanın 114/1. maddesi ise "Bu Kanunda yazılı trafik
suçlarını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma Bakanlığının ve Karayolları
Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve
yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenir. Bir ilçede işlendiği ileri
sürülen kabahat ile ilgili olarak idari para cezası kararını verme yetkisinin
de bu yer idaresine ait olduğu cihetle, cezanın kesildiği Fahri Trafik Müfettişliği
Büro Amirliği tarafından yetki alanı dışında işlenen kabahat ile ilgili düzenlenen
idari para cezası karar tutanağının yetki yönünden hukuka uygun olmadığı anlaşılmıştır.
Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."
Bozma kararı sonrası cezayı ödeyen sürücü, parasını iade aldı.