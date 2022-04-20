Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

2018 yılında İnönü Üniversitesinden ayrılarak Malatya ilimizde kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi faaliyete geçtiğinden bu yana akademik başarılarından öte kamuoyunda personel alımlarındaki kayırmacılıklarıyla gündeme gelen bir yükseköğretim kurumu oldu.

Bu üniversitenin personel alımlarında yaşanılan sorunları yıllardır sürekli yazdık. İşte onlardan bazıları:

"Bu Üniversitenin, Kişiye Özel İlanlarına Dur Diyecek Bir Kurum Yok Mu ?

"Üniversitenin İlanı Kişiye Özel ve Mevzuata Aykırı Şartlar İçeriyor"

"İlana Tez Konusu Yazıldı, Aday Sınava Tek Başına Girecek"

"İlan Edilen Kadroların Tamamında Aday Tarif Edildi"

"Sertifika Şartından Dolayı 60 KPSS Puanlı Adaylar Kazandı"

En üzücü olan ise kimse dur demediği için daha çok yazacak gibi duruyoruz!

Evet yine benzer bir durumu sizlere aktaralım.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 16 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de 1 büro personeli ve 3 koruma güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel alımı yayımlanmıştır.

Tüm sözleşmeli personel kadrolarında ne hikmetse "İŞ YAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKA, KURUMSAL İLETİŞİM VE AİDİYET KURSU SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK" şartı aranmaktadır.

Cevabını alacağımızı hiç sanmadığımız şu beş soruyu Malatya Turgut Özal Üniversitesi yönetimine soralım:

1- Bu sertifikayı hangi kamu yararı ve hizmet gerekleri bağlamında tüm kadrolarda arama gereği hissettiniz ?

2- Bu sertifikayı Üniversiteniz mi yoksa başka bir kamu kurumu vermektedir ?

3- Bu sertifikanın geçerliliği nedir ?

4- Bu sertifikayı almak üzere eğitime katılanlar hangi eğitimlere ve sınavlara tabi tutulmuştur ?

5- Bu sertifikayı almak için gereken eğitimin süresi kaç saattir ?

6- Bu türden sertifikalarla yapılan alımların kamu vicdanını yaraladığını düşünüyor musunuz ?