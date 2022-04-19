Bir yabancı uyruklu daha gizli çekimden tutuklandı

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, geçen pazar günü yabancı uyruklu şüphelinin bahçede oynayan çocukları gizlice videoya çekip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin Pakistan uyruklu S.A.(24) adlı şüpheli olduğu tespit edildi. Söz konusu şüpheli bugün saat 05.45 sıralarında Ümraniye Dudullu Mahallesi Göztepe Caddesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"YENİ GELDİĞİMDEN DOLAYI TÜRKİYE'DE PAYLAŞIMIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Sorgusunda görüntüleri kendisinin çektiğini söyleyen S.A.'nın "Yaklaşık 3-4 ay önce illegal yollardan İran üzerinden Doğubayazıt'a geldim. Daha sonra İstanbul'a geldim. Gaziosmanpaşa'da açık adresini bilmediğim bir yerde yaşıyorum. Günübirlik işlerde çalışıyorum. Pasaportum ve kimlik belgem yok. Pakistan'da karıştığım herhangi bir suçum yok. Yaklaşık 3-4 gün önce Gaziosmanpaşa'da adresini bilmediğim bir yerde cep telefonum ile çekim yaparak paylaştım. Paylaşımım üzerine çok yorum alınca ben de Türkçe bilmediğimden yorumları bir arkadaşa okuttum. Arkadaşım söylemesi üzerine paylaşımı hemen sildim. Ve korktuğum için hesabı da kapattım. Ben Türkiye'ye yeni geldiğim için paylaşımın suç olduğunu bilmiyordum. Zaten videoda küçük çocukların olduğunu paylaşım yaptıktan sonra fark ettim. Benim amacım öylesine görüntü çekmekti. Herhangi bir suç işleme amacım yoktu. Çok pişmanım. Paylaşımların suç olduğunu öğrendikten sonra moralim bozuldu. Ben buraya yaşamak ve çalışmak için geldim. Suç işlemek kastım ve amacım yoktur." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Savcılığın talebini yerinde gören mahkeme S.A.'nın tutuklanmasına karar verdi. S.A. cezaevine götürüldü.