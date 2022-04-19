Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 35 Bin TL tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, içinde Man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle 35 bin lira daha manevi tazminat kazandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 19 Nisan 2022 17:47
Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı.
Aydın, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu,"ben haklı çıktım" deyip Cumhurbaşkanımızı istifa davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde Man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyeceğı tutar 195 bin oldu." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız