Davutoğlu'ndan Suriyelilerle ilgili muhalefetin tam tersi çıkış

İzmit'te bir kafede basın toplantısı düzenleyen Ahmet Davutoğlu, Suriyeli mülteciler konusuna değindi. Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda aldığı kararlar olduğunu belirterek, "Mülteciler konusunda, genel göç bağlamında bütün dünyada sorunlar var. Türkiye'de de var. Takip edilmesi gereken yol açıktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 18 Aralık 2015'te aldığı karara göre, Suriye'de tarafların hepsinin katıldığı bir geçiş hükümeti kurulmak durumunda. Bu geçiş hükümetinde muhalefet de olacak, rejim de olacak. Bu karar 7 yıldır uygulanmıyor. Yapılması gereken şu; Türkiye Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletler nezdinde girişimde bulunup, bu kararın uygulanmasını sağlamak" diye konuştu.

"ÖNCE UYGUN ŞARTLAR OLUŞMALI"



Suriye'de barış tesis edilmeden mültecilerin geri dönmesi için uygun ortam olmayacağını ifade eden Davutoğlu, "Suriye'de bir kez bir geçiş hükümeti kurulup, muhalefetiyle rejimiyle bir hükümet oluşturduklarında, mültecilerin geri dönüşü için uygun şartlar oluşmuş olur. Mültecilerin geri dönüşü için uygun şartları oluşturmadan 'Mültecileri göndereceğiz' demek, söylem olarak kulağa hoş gelebilir, ama gerçekçi olmaz" dedi.

"SURİYE'DE BARIŞI GETİRMEK GEREKİYOR"



Önce Suriye'de barış ortamının sağlanması gerektiğini altını çizen Davutoğlu, "Birleşmiş Milletler teminatı olmadan Suriye'ye göndereceğiniz her mülteci, karşı tarafa geçtiğinde yine İdlib'de, Cerablus'ta, Tel Abyad'da Türk askerinin olduğu yere geçecek ya da Amerika'nın kontrolündeki YPG güçlerinin olduğu tarafa gidecek. Yani Suriye rejimi fiilen sınırlarını kontrol edemiyor. Önce Suriye'ye barışı getirmek için çaba sarf etmek lazım. Bu iş de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla olur" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU VE BABACAN NE DEMİŞ?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecilerle ilgili sık sık, "Suriyeli kardeşlerimizi huzur içerisinde ülkelerine göndereceğiz" açıklamasında bulunurken, daha önce Suriyelileri göndermenin hukuki olarak mümkün olmadığını dile getiren DEVA Partisi lideri Ali Babacan da "İktidarın göç politikası yok. Acil çözüm gerektiren sorunlara kayıtsız kalınıyor. Derhal sınır güvenliği sağlanmalı, düzensiz göç engellenmeli, sığınmacıların ülkelerine dönüşü için Suriye'de kalıcı çözüme odaklanılmalı" sözleriyle Suriyeliler konusunda yeni açıklamalarda bulunmuştu.