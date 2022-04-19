E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak

Hükümet, e-ticarette yaşanan mağduriyet ve şikayetleri sona erdirmeyi amaçlayan adımı atmaya hazırlanıyor.

İnternet satışlarını yasal güvenceye kavuşturacak taslak çalışma için ilgili taraflar dinlenecek.

Online ticaret platformları ziyaret edilecek ve farklı kesimlerin görüşleri alınacak. Alışveriş sitelerinin yetkilileri Meclis'te ağırlanacak.

Hem alıcı hem satıcı için düzenleme yapılacak

Bu süreçte tüketici derneklerinin talepleri de dinlenecek. Tüketici mahkemelerine en çok konu olan şikayet ve mağduriyetler masaya yatırılacak.

Gündemde yanıltıcı ürünlere para cezası uygulanması var. Firmalara, şikayetlerin farklılığına göre para cezası da dahil çeşitli yaptırımların getirilmesi planlanıyor.

Ürünleri satan firma ya da kişilerin sorumluluğuna ilişkin belirsizlik giderilecek, alanlar net bir şekilde belirlenecek.

Bu konuda çok şikayet alan sitelerin geçici şekilde kapatılması da değerlendirilecek.

Yasa teklifinin bayramdan sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.