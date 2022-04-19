İSKİ'den Kazandere ve Pabuçdere açıklaması

İSKİ Genel Müdürlüğü, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında meydana gelen taşkınlar sonucu Kırklareli Vize Kıyıköy Beldesi'nde meydana gelen su baskınlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Su baskınının yaşandığı havzada yer alan Kazandere Barajı, faaliyete girdiği 1997 tarihinden beri aynı şekilde işletilmektedir. Kaldı ki baraj, bu yıl 25 Şubat'tan itibaren zaman zaman taşarak kapasite fazlası su tahliye kanalına verilmektedir. Kazandere Barajı'nda taşkın yapısı, serbest akışlı dolu savak şeklinde imal edilmiştir. Bu sistemde barajın yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşması neticesinde oluşan fazla su, kendiliğinden tahliye olmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 17.04.2022 saat 18:00 ila 18.04.2022 saat 12.00 arasını kapsayan uyarıda, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da metrekareye 21-50 kg yağış düşmesi beklendiği ifade edilmiş ancak yağış metrekarede 80.2 kg olarak gerçekleşmiştir.

Bunun sonucu olarak 18.04.2022 tarihinde Kazandere Barajı tamamen dolmuş ve su taşarak tahliye kanalına akmıştır. Barajdan taşan suyun savaklama güzergahı olan Kazandere'nin deniz bağlantı noktasında bulunan köprünün mevcut dere debisini karşılayamaması ve derenin denizle birleştiği noktada meydana gelen kum birikmesi gibi gerekçelerle bölgede küçük çaplı su taşkını meydana gelmiştir. Pabuçdere Barajı'nda ise, tahliye için gerekli işlemler gerçekleştirilmiş olup bölgede herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Diğer taraftan İdaremiz, konuya ilişkin olarak 17.01.2022 tarihinde Kırklareli Valiliğini gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilendirmiş ayrıca İdaremiz, 14 Mart 2022 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile de kamuoyunu bu konuda dikkatli olmaya davet etmiştir" denildi.