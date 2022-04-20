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Konya'daki katliamda önemli gelişme: Beş kişiyi daha vuracağım

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada; Dedeoğulları ailesinin avukatları, sanığa "Ailen Konya'da olmasına rağmen neden daha önce kentteki 2 farklı otelde kaldın?" diye sordu. Altun da "Seni ilgilendirmiyor" cevabını verdi. Avukatlar, Mehmet Altun'a saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ile 15 saniye, 35 saniye ve 35 dakika yaptığı görüşme yaptığı ve bu görüşme sırasında 5 kişiyi daha vuracağını söylediğini belirtti. Bunun üzerine Altun, "Öyle bir şey söylemedim" dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 07:30
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Konya'daki katliamda önemli gelişme: Beş kişiyi daha vuracağım

Olay, geçen yıl 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp, tutuklandı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi.

İddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar Altun'un eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanmaları istendi.

YEĞENİ TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ

Davanın 3'üncü duruşması görülürken, tutuklu Mehmet Altun ve mayıs ayında iki aile arasındaki kavga ile ilgili tutuklu bulunan Lütfi Keleş ile Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, SEGBİS ile katıldı. 7 kişinin öldürüldüğü Dedeoğulları ailesinden tek sağ kalan Çetin Dedeoğulları, yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mehmet Altun'un saldırı öncesi farklı zamanlarda gittiği şehirlerde otellerde görüştükleri öne sürülen İrem Nur Şengün, Selmin Kuruş ve İsmail Özel'in tanık olarak istinabe yoluyla ifadelerinin alınıp, dosyaya eklendiği, diğer tanıklar Abdullah Canbakış, Uğur Yarcı ve Sefer Orhan Yılmaz ise ifadelerinin alınarak dosyaya ekleneceği belirtildi. Duruşmada dinlenecek olan Mehmet Altun'un yeğeni aynı zamanda diğer tutuklu sanık Lütfi Keleş'in oğlu Ahmet Keleş, şahitlik yapmak istediğini belirterek, tanıklıktan çekildi.

'OĞLUM, ALTUN'LA AŞIRI HIZ YAPTIĞI İÇİN GÖRÜŞTÜ'

Mehmet Altun'un saldırı öncesi kiraladığı otomobilin sahibi galerici Maksut Göncü (52) de tanık olarak dinlendi. Göncü, Altun'u araç kiraladığı için tanıdığını ve diğer sanıkları ise tanımadığını belirtti. Göncü, "Araç kiralama işi yapıyorum. Mehmet Altun'u da araç kiralamadan önce tanımıyordum. 3 günlük araç kiralamıştı. Araç kiralandıktan sonra olay günü olan tarihte oğlum, Mehmet Altun'un GPS kayıtlarına göre aşırı hız yaptığı için uyarmak için telefonla görüşmüştü. Onun dışında görüşmemiz olmadı" dedi.

'BANKAYI ARAYIP ARAMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Dedeoğulları ailesinin avukatları, Mehmet Altun'a olay günü cep telefonunun olup olmadığı, kaç telefonu ve hattının bulunduğunu ve saldırı günü bir bankayı arayıp aramadığı yönünde sorular yönetti. Tutuklu sanık Altun da "Olay günü telefonum yanımdaydı. Bir hat ve telefonum var. Bankayı arayıp, aramadığımı da hatırlamıyorum" diyerek cevap verdi.

Yine Dedeoğulları ailesinin avukatı, "Ailen Konya'da olmasına rağmen neden daha önce kentteki 2 farklı otelde kaldın?" diye sordu. Altun da avukata "Seni ilgilendirmiyor" yanıtını verdi.

'ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM'

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Avukatlar, Mehmet Altun'a saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ile 15 saniye, 35 saniye ve 35 dakika yaptığı görüşme yaptığı ve bu görüşme sırasında 5 kişiyi daha vuracağını söylediğini belirtti. Bunun üzerine Altun, "Öyle bir şey söylemedim" dedi.

Duruşmada savcı ve avukatlar, Mehmet Altun'un WhatsApp görüşme kayıtları, bankalardan çektiği kredilerin detayı, sanıkların cezaevi görüşme kayıtları, sanığın il dışındaki otellerde kimlerle kaldığı, olay günü Dedeoğulları ailesinin evinin önünden birkaç kez geçen bir aracın araştırılması ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşme kayıtlarını mahkemeden talep etti. Mahkeme heyeti de eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

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