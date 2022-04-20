Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!

Vatandaşlar kırmızı etteki fahiş fiyat artışlarından yakınırken, Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürlerinin ortak çalışıyor olabileceğini ifade eden Çelik, bu müdürlerin mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen TÜDKİYEB Başkanı Çelik, mera ve tarla ile market fiyatları arasındaki farkın kendilerini de üzdüğünü söyledi.

PATRONLARI DA ŞAŞIRACAK

Nihat Çelik, şöyle devam etti: "Sahada insanların elinden çıkan bir ürünün fiyatı nedir, markete gidene kadar buna ne kadar fiyat farkı geliyor, bu farkta kim kazanıyor bakılmalı. Bunun önüne geçilmesi için ciddi tedbirler alınmalı. Bu işi yapan aracılar ile özellikle zincir marketlerdeki satın alma müdürlerinin hesap kitaplarının denetim altına alınması, mal varlıklarının araştırılması lazım. Market sahibi belki satın alma müdürünü keşfedemiyor. Şüpheler şunu gösteriyor ki bunlar sanki aracılarla ortak çalışıyor, market sahibinden daha çok aracılar kazanıyor. Holdinglerin, zincir marketlerin sahipleri de belki bunların hesabını gördüğü zaman şaşıracaktır."

Bugün şehirlerde et fiyatlarının değişken olduğunu, herkesin Balıkesir kuzusu üzerinden fiyat biçtiğini kaydeden Çelik, şunları kaydetti:

STANDART FİYAT KAFA KURCALIYOR

"Bazı yerlerden 100 liraya, bazı yerlerden de 60 liraya karkas et alıyorlar. Ama kasaba, markete geldiklerinde hepsi el birliği yapmış lobi oluşturmuş gibi duruyorlar. Çünkü o etler, domatesler, patlıcanlar aynı tornadan çıkar gibi fiyatı standart. Bizim kafamızı kurcalayan bu."

Yasemin Asan