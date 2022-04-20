Bitcoin 2022 yılını 80 bin dolarda kapatabilir

Bitcoin yeni haftayı 38 bin dolara kadar gerileyerek başlattı. Ardından güçlü bir toparlanma dalgası başlatan Bitcoin, 40 bin dolarlık direnç bölgesinin üzerine çıktı. Bitcoin'in düşüş trendine girmesinden alt coin'ler de nasibini aldı ve küçük yatırımcı panik satışı yaptı.

Kripto Para Uzmanı Altuğ İşler, yüksek enflasyon masada olduğu müddetçe, Bitcoin'de yaz aylarına doğru yükseliş yaşanacağını belirtti. İşler, "Enflasyon tüm dünyanın gerçeği. Yatırımcının parası eriyor ve parasını korumak için çare arıyor. Böyle bir ortamda Bitcoin'de ciddi bir düşüş beklemiyorum. Ne zaman enflasyonla gerçek anlamda bir mücadele başlar işte o zaman Bitcoin'de biz bir ayı sezonu görebiliriz. Haziran ayına kadar, 40 bin doların üzerinde olduğumuz müddetçe, 50 bin dolarları göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yatırımcının en önemli silahı sabır

Her düşüş hareketinde satıp, her yükselişte yatırım yapıldığında zarara uğranacağını ifade eden İşler, panik satışı butonuna basan yatırımcıya şu önerileri sundu, "Kripto piyasaları aşırı volatil, böyle bir gerçek var. Çelik gibi sinirlere sahip olup, belli bir zaman hedefi koymadan hareket etmek lazım."

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ise şu bilgileri verdi "Bitcoin'in 80 bin hareketi yapmaması için majör bir neden yok. Hatta bu sene içerisinde Ripple ve SEC davasını düşündüğümüzde burada izin verilebilecek bir spot ETF ürünleri Bitcoin'i 70 bin dolara kadar besleyebilir. Bitcoin kontrat işlemlerinin herhangi bir spotta karşılığı bulunmuyor. Dolayısıyla bu sene izin verilecek bir kontrat ile Bitcoin 2022'yi muhtemelen 80 bine yakın kapatabilir."

'Düşen bıçak tutulmaz'

"Düşen bıçak tutulmaz" diyen ve işi kumara çevirmemek gerektiğinin altını çizen Süllü, "Bitcoin dönecek şeklinde bir beklentiyle alım yapmak, biraz daha aşağılara gittiğinde size stres yaratabilir. Fakat bugün çevremizde duyduğumuz Bitcoin zenginleri bir gecede Bitcoin zengini olmadı. Bunlar beş altı yıllık bir beklemenin mahsulü. Düşüşlerde yatırım yaparken maliyeti düşürüp vadeyi uzatmak daha fazla avantaj sağlayabilir" şeklinde konuştu.

Dünya Gazetesi-Berfin ÇİPA