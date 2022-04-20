Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6570 liradan, avro 15,8540 liradan güne başladı
Eklenme : 20 Nisan 2022 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6570 liradan, avro 15,8540 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6550 liradan alınan dolar 14,6570 liradan satılıyor. 15,8520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8540 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6710 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8250 lira olmuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız