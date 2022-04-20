Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor

İstanbul'da artık 3 bin TL'nin altında ev bulmak zor... Keza Ankara'da, İzmir'de de... Samsun'da, Konya'da, Kayseri'de de geçen yıl bin TL'ye kiralanan daireler üç katına çıktı.

Kira fiyatlarıyla ilgili yazı kaleme alan Sabah yazarı Dilek Göngör, ev sahibi ve emlakçının fırsatçılık yaparak piyasayı bozduğunu belirtti.

"Asliye Ceza Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz"

Son dönemde ilan sitelerinde 'sadece yabancıya kiralık, Türkler aramasın' yazılarının çoğaldığına dikkat çeken Güngör, ayrımcılık içeren bu tarz ilanlarla ilgili hukukçuların uyarısını paylaşarak yazısını böyle tamamladı:

Ama bu tarz ilan veren ev sahibi ve emlakçılara kötü haber vereceğim. Hukuksal açıdan bu tür ilanlar Anayasa'nın eşitlik ilkesinin ihlali anlamına geliyor.

Hukukçular, bu durumun Türk Ceza Kanunu'nun 122/d fıkrasının ihlali olduğunu söylüyor.

Madde aynen şöyle...

"Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, bir kişinin işe alınmasını, bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Yani, diyeceğim o ki, bir kişinin evini kiralamaya uygun nitelikte iseniz ve parasını ödeyecek durumda iseniz o evi kiralamanıza engel yok... Engel çıkarmak isteyen olursa da Asliye Ceza Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz.