İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2022 icra sınavı sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Nisan 2022 10:03
2022-İcra Sınavı Sonuçları Açıklandı
03 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2022-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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