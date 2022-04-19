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Antalya'ya gidip deneyimlemeniz gereken 5 şey

Türkiye'nin tatil cenneti Antalya, yapılacak birçok şey sunan özel bir dünya. Yeşille mavinin iç içe geçtiği huzurlu bir ortam sunan Antalya her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir yer olarak, zamanın nasıl geçtiğini bile anlamayacağınız bir ortama sahip. Dünyaca ünlü plajlarının yanı sıra, lezzetli yeme içme kültürü, yaz akşamlarında hareketli ve renkli sokakları Antalya'nın öne çıkan yanlarından. Buna ek olarak tarihi eserleri, doğal güzellikleriyle de göz dolduran Antalya'da yapılacaklar listesine eklenmesi gereken birçok şey var. İşte Antalya'ya giden herkesin yaşaması gereken 5 deneyim

Kaynak : MN Medya
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Antalya'ya gidip deneyimlemeniz gereken 5 şey

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Ünlü plajlarda denizin tadını çıkarın

Akdeniz'in incisi Antalya'ya gittiğinizde, tabii ki yapılacak ilk şey birbirinden güzel plajları keşfetmek. Şehir geniş bir alana sahip ve Antalya merkezin yanında Kaş, Alanya gibi ilçeler de harika güzellikler sunuyor. Bununla birlikte Antalya merkez için konuşmak gerekirse, Lara Plajı ve Konyaaltı Plajı en iyi plajlar içinde yer alıyor. Kilometrelerce uzanan bu plajlar, harika manzarası, keyifli kumsalı ve yapılabilecek plaj aktiviteleri ile ön planda. Ücretsiz halk plajı formunda olan bu adreslerde, şezlong ve şemsiye ücret karşılığında kiralanabiliyor. Plaj voleybolu, muz ya da benzeri aktiviteler ise plaj deneyimine renk katıyor.

Tekne turlarına katılın

Akdeniz'in berrak ve sıcak suyunda yüzmek tadına doyum olmayan bir keyif sunuyor. Bununla birlikte plajlar güzel olsa da, çok az kişinin gördüğü bakir koyların tadına varmak için günlük tekne turlarına katılabilirsiniz. Tekne turları, genellikle sabah 9 ile akşam 6 arasında hizmet veriyor. Antalya Kaleiçi merkezden dahil olabileceğiniz turlar, yemekli ve müzikli ortamı ile eğlenceli bir konsepte sahip. Tekne turlarında genellikle 5-10 arası koyda duruluyor ve yüzme molası veriliyor. Tekneden metrelerce yükseklikten denize atlama, şnorkel ile denizin derinliklerini keşfetme oldukça keyifli. Antalya merkez dışında Kaş ve Kalkan'dan da tur düzenlenmekte.

Doğal güzellikleri keşfedin

Antalya bir açık hava müzesini andıran, özel bir şehir. Birçok farklı ilçesinde harika doğal zenginlikler sunan Antalya'nın en çok ilgi gören adresleri içinde ise Düden Şelalesi yer alıyor. Düden Şelalesi özellikle yaz aylarında ferahlamak için tercih ediliyor. Yeşilin içinde bir cenneti andıran şelale, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Düden Şelalesi dışında Antalya'da görülmesi gereken yerler içinde Saklıkent ve Gizlikent, Mavi Mağara da yer alıyor. Kaş'ta yer alan Kaputaş Plajı da eşsiz doğal güzelliği ile öne çıkıyor.

Kaleiçi'ni keşfedin

Tarihi açıdan köklü bir şehir olan Antalya bu zamana kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Antalya'nın merkezi olan ve eski şehir olarak da adlandırılan Kaleiçi bölgesi mutlaka görülmesi gereken bir yer. Kalenin surlarının içine konumlanmış merkezde, yaz aylarında turistlerin ilgisini çekecek rengarenk dükkanlar, butik hediyelikçiler yer alıyor. Kafe ve restoranların da yaygın olduğu bölge, eğlence mekanlarına da ev sahipliği yapıyor. Antalya Kaleiçi, tatilde mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

Tatil villalarının konforunu yaşayın

Antalya tatilinde en iyi deneyimi yaşamak için kiralık villada kalmayı düşünebilirsiniz. Güvenilir villa kiralama siteleri üzerinden bulabileceğiniz tatil için ucuz kiralık villa seçenekleri harika bir ortam sunuyor. En iyi villa kiralama sitesi araması sonucunda, günlük ve haftalık havuzlu tatil villaları, denize sıfır yazlık bir konsepte sahip. İçerdiği özelliklere bakıldığında jakuzili, bahçeli, doğa içinde ve lüks bir ortama sahip villalar herkese hitap etmekte. Evli çiftler için balayı villaları yer alırken, özel bir tatil için muhafazakar villalar, geniş aileler için çocuk havuzlu villalar tercih edilebilir. Evcil hayvan sahipleri ise, Antalya merkez ve Kaş gibi bölgelerde evcil hayvan kabul eden villaları düşünebilir.

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