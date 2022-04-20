Vergi Denetim Kurulunda 'ileri uzmanlaşma' dönemi

Vergi Denetim Kurulunda, daire başkanlıkları bünyesinde farklı inceleme konuları ve sektörler itibarıyla ileri uzmanlaşma sağlanarak, verimlilik ve etkinliğin daha da artırılması amaçlanıyor.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2011'de Bakanlık bünyesinde vergi denetimi yapan inceleme elemanları önemli bir reformla Vergi Denetim Kurulu çatısı altında "vergi müfettişi" unvanında birleştirildi.

Alanında yetkin vergi müfettişleri aracılığıyla görev yapan kurul bünyesinde vergi incelemeleri başta olmak üzere gerçekleştirilen tüm çalışmalar, kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabetle mücadele açısından büyük önem arz ediyor.

Bu doğrultuda 2020'de sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşmayla iş bölümünün sağlanmasına yönelik olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Konya'da doğrudan kurula bağlı olmak üzere Denetim, Vergi Kaçakçılığı Denetim, Vergi İadeleri Denetim ve Sektörel Denetim daire başkanlıkları kuruldu.

Vergi denetim süreçlerinde kurumsal risk analiz sistemlerinin oluşturulması ve uzmanlaşmanın artırılmasıyla teknolojik imkanlardan, dijital araçlardan, veri bilimi ve yenilikçi analitik becerilerden daha fazla yararlanılıyor.

Vergi incelemelerinde ileri uzmanlaşma, verimlilik, etkinlik ve nitelik anlamında hem mükellefler hem de vergi denetimi açısından olumlu sonuçlar vererek mükellefleri gönüllü uyuma yönlendiriyor.

- İleri uzmanlaşmaya gidiliyor

Çağdaş denetim tekniklerini kullanarak risk odaklı vergi incelemeleri yapma, vergi kayıp ve kaçağına neden olan kayıt dışı ekonomiyi en aza indirme, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırma ve maliye politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunma amacıyla kurul bünyesinde, verimlilik ve etkinliğin daha da artırılması için uzmanlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiliyor.

Atılan yeni adımla, daire başkanlıkları bünyesinde farklı inceleme konuları ve sektörler itibarıyla ileri uzmanlaşma yoluna gidilerek, etkin ve alanında uzmanlaşmış ekipler oluşturuluyor.

Böylece vergi inceleme süreçlerinde tam anlamıyla uzmanlaşma sağlanarak, mükelleflerin kendi haklarının bilinciyle hareket etmesi ve öngörülebilir bir inceleme süreci geçirmesi hedefleniyor.

- Daha gelişmiş bir denetim modeli oluşturuluyor

Vergi müfettişleri aracılığıyla birçok önemli görevi yerine getiren kurulun vizyonuna uygun olarak oluşturulan yeni yapıyla mükellef haklarının korunması ve gözetilmesi konusundaki duyarlılık artırılarak daha adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip, maliye politikasına daha fazla katkı veren, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşmayı sağlamış daha gelişmiş bir denetim modeli oluşturuluyor.

Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan 18 Nisan 2022 tarihli "Vergi İncelemelerinde Sektörel ve Fonksiyonel Uzmanlaşma Genelgesi" ile Vergi Denetim Kuruluna bağlı daire başkanlıkları bünyesinde, belirlenecek inceleme konuları ve sektörler itibarıyla uzmanlaşmış, etkin ve mükellef odaklı yeni bir yapıya geçiş süreci başlatılmış oldu.