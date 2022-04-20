Bahçelievler'de TYT deneme sınavı heyecanı

Bahçelievler Belediyesi, 18 Haziran'da yapılacak Üniversiteye giriş Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sınavı öncesi ilçedeki okullarda deneme sınavı yaptı. İlçedeki 33 lisede gerçekleşen deneme sınavında 6 bin 400 öğrenci ter döktü.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 18 Haziran'da yapılacak Üniversiteye giriş Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sınavı öncesi ilçedeki 33 lisede deneme sınavı yapıldı. 6 bin 400 öğrenci, sınav öncesi kendini denemenin heyecanını yaşadı. Öğrencilerin sınav saati 09.45'de başlayıp 12.15'te sona erdi. Aylardır üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin bir çoğunun deneme sınavı iyi geçti. Bir kısmı Türkçe sınavında zorlandığını belirtirken bir kısmı Fen ve Biyoloji sorularında zorlandığını ifade etti. Öğrenciler heyecanla perşembe günü çıkacak deneme sınavının sonuçlarını bekliyor.

"Zamanı iyi kullanmalı ve panik yapmamalılar"

Öğrencilere zamanı iyi kullanmalarını ve panik yapmamaları önerisinde bulunan Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Aydın, "Başkanımıza bu deneme için çok teşekkür ederim. Başkanımızın gençlerle ilgili olan projeleri çok güzel. Son sınıf öğrencilerimizin üniversiteye giriş harçlarını ödedi. Zaman zaman gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet ediyor. Bu deneme sınavı da inşallah önümüzdeki yıl çoğaltarak en azından bütün ilçede yapıldığı için kendilerinin başarılarını görmelerine neden olur. TYT için özellikle şunu söyleyebilirim zamanı kullanma önemli çünkü TYT'deki unsur zamanı kullanma ve panik yapmama. Bunu iyi yönetmeliler" diye konuştu.

"İnanılmaz zor bir sınav değildi ama kolay da değildi"

Sınavın orta dereceli zorlukta olduğunu ifade eden 12.Sınıf öğrencisi Berkum Basar, "Sınavım güzel geçti. İnanılmaz zor bir sınav değildi ama kolay da değildi. Kaliteli bir sınavdı bende iyi yaptığımı düşünüyorum. Fen soruları biraz zordu. Yaptığıma inanıyorum. Mühendis olmak istiyorum. İTÜ olursa çok iyi olur. Bunun için çalışıyorum. Sınava 2 ay kaldı. Umarım emeklerimin karşılığını alırım. Bence faydalı bir sınavdı. Sorular kaliteliydi" dedi.

"iyi bir derece elde edeceğimi düşünüyorum"

Sınavının güzel geçtiğini ve iyi bir derece alacağını düşünen 11. Sınıf öğrencisi Buket Öztürk ise, "Sınavım güzeldi. Bazıları zordu tabi eleyici olduğu için. Türkçe zordu. Konular eşit dağılmıştı. Beğendim. Biyoloji ve fizik soruları güzeldi. Hayalim bir diş hekimi olmak ya da tıp okumak. Bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Genel olarak TYT denemeleri hep aynıydı. ÖSYM'ye benzer sorular vardı. Yanlışlarımı göz önünde bulundurursam iyi bir derece elde edeceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.