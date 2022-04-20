23 Nisan'da Ankara'da toplu taşıma ücretsiz olacak

EGO'dan yapılan açıklama şu şekilde:

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"mızın 102. yılı olan 23 Nisan 2022 Cumartesi günü vatandaşlarımıza ücretsizolarak hizmet verecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan "İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması ." kararı gereği vatandaşlarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, ücretsiz faydalanabileceklerdir.

342 güzergahta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan "Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi" bölümünden ulaşılabilir.