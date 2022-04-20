CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın 'özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında yeni mütalaa

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı davada, savcılık sanığın 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş katıldı. Duruşmada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, taraf avukatları ve bazı CHP milletvekilleri de hazır bulundu.

Duruşma savcısı, bir önceki celse kendi yerine bakan nöbetçi savcı tarafından verilen mütalaayı değiştirerek 16 Aralık 2021 tarihinde verdiği mütalaayı yineledi.

Mütalaada, sanık Suat Özçağdaş'ın müşteki Fahrettin Altun'un evinin görüntüsünü çekerek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermesi nedeniyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen müşteki avukatı Sezgin Tunç, mütalaaya karşı bir diyeceklerinin bulunmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Çağdaş Karaküçük ise mütalaaya katılmadıklarını, esasa ilişkin savunmalarını daha sonra yapacaklarını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bu celse tekrar değişen mütalaaya karşı sanık avukatına savunma için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

- Önceki mütalaada beraati istenmişti

Son yapılan duruşmada, duruşma savcısının yerine bakan nöbetçi savcı esas hakkında verdiği mütalaada "Özel alanda olsa dahi bu alanın üçüncü kişiler tarafından özel bir çaba sarf edilmesine gerek olmaksızın görülebildiği hallerde" atılı suçun oluşumunda tereddüt oluşacağını belirtmişti.

Savcılık, sanığın yol üzerinden çektiği fotoğrafın içeriği, toplanan deliller ve mahkemece yapılan yargılama, keşif ile tanıklardan alınan beyanlar dikkate alındığında Özçağdaş'ın üzerine atılı olan suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, beraatini talep etmişti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle müşteki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak, cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatılıyor.

Sanık Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiği aktarılan iddianamede, Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine sanık Özçağdaş'ın eylemine son verip bölgeden ayrıldığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Özçağdaş'ın eyleminin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.