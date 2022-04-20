Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 zanlı yakalandı
Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 12:02
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerindeki aramada, örgütsel paylaşımların yapıldığı 3 cep telefonu ele geçirilen şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız