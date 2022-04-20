Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Eklenme : 20 Nisan 2022 12:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız