Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.

İlandır

Sayın Cumhurbaşkanım,

Bizler; idari, mali ve hatta adli yönden herhangi bir mağduriyete ve cezai yaptırıma uğramadan avukatlık stajımızı yapabilmek için haklı bir mücadelenin içerisine girmiş bulunan hukuk mezunu kamu çalışanlarıyız.

Bu haklı mücadelemizde başta zatı devletiniz olmak üzere hem hükümetinizden hem muhalefet kanadından hem de tüm sendikalarımız başta olmak üzere birçok platformdan ciddi manada destek görmüştük. Öyle ki; Mart 2021'de büyük bir lansmanla kamuoyuna sunduğunuz İnsan Hakları Eylem Planı konuşmanızda mağduriyetimizin artık biteceğini müjdeleyen "Avukatlık stajının kişinin mesleği ile birlikte yapılmasına imkan sağlıyoruz." şeklindeki ifadeniz bizlere ve sayısı 10.000'leri bulan ailelerimize adeta bayram sevinci yaşatmıştı.

Müjdenizin paralelinde olarak;

Grup Başkan Vekiliniz Sn Cahit ÖZKAN ve Adalet Komisyonu Başkanı Sn Yılmaz TUNÇ muhtelif platformlarda ve basın toplantılarında, diğer partili yetkililer ise yüz yüze yapılan her görüşmede kamu çalışanlarının kendi kurumlarının hukuk birimlerinde avukat yanı stajını yapabileceklerini defaatle ve ısrarla belirterek,

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Sn Mehmet UÇUM ise sosyal medya üzerinden bu sorunun çözümü noktasında bizzat zatı devletinizin talimat verdiğini ve Eylem Planının da gayet açık olduğunu parti kurmaylarına bir kere daha hatırlatarak sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade ederek,

sevincimizi ve umutlarımızı perçinlemişlerdi.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Belirtmek isteriz ki, sizden yana bir gönül kırgınlığımız yoktur ve asla olamaz. Her daim sağlığınıza duacıyız. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin.

ANCAK BURADAN SİZE VE YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZA BİLDİRMEK VE DUYURMAK İSTİYORUZ Kİ!

Hukuk mezunu kamu çalışanlarına yönelik verdiğiniz söze, müjdenize maalesef ki bizzat bazı vekilleriniz tarafından engel olundu ve vaadiniz yerine getirilmedi. Kimlerin engel olduğu Adalet Komisyonunun 13-14 Nisan 2022 tarihli tutanaklarından görülebilmektedir. Aynı tutanaklarda, verdiğiniz sözün tam aksi yönünde karar çıkartmak için bazı vekilleriniz tarafından öne sürülen anlamsız gerekçelere de bakılabilir. Bu taleplerin sonu gelmez deyip engel olanından, bizi anlama zahmetine girmeden, anayasamızın eşitlik ve sosyal devlet ilkesinin neyi gerektirdiği üzerinde dahi düşünmeden herkes mağdur oldu onlar da katlansınlar, kimse beni bu vaadin mantıklı yanına ikna edemez diyenine kadar kimlerin ne konuştuğu tutanaklarda tek tek yer almaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanım ve Değerli Yakın Çalışma Arkadaşları,

Verdiğiniz söz baypas edilmek suretiyle getirilen teklif, yapılan vaadin tam aksine mağduriyetimizi devam ettirme fikir ve azmiyle getirilmiş bulunmaktadır. Teklif ile özel sektör çalışanlarına işlerine son verilmeden staj imkanı sağlanırken kamu çalışanları ekonomik kaygıları gözetilmeden zorunlu ücretsiz izne tabi tutulmuştur. Alternatif usul ve yöntemler ise (nöbet, vardiya usulü veya kurumların hukuk birimlerinde veyahut gösterilecek memuriyet dahilinde yapılması) tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Yapılacak değişiklikte tüm muhataplarca üzerinde uzlaşılan ve partili kurmaylar tarafından her platformda açıklanan "kamu kurumlarının hukuk birimlerinde staj yapılacağı" şeklindeki basit çözüme dahi yer verilmemiştir. Sonuç olarak belli bir yaşa gelmiş ve aile geçindirmenin sorumluluğunu yüklenmiş kamu çalışanlarının ekonomik kaygılardan ve engellerden ötürü stajlarını yapabilmeleri mümkün görülmemektedir.

Anayasamızın 5'inci ve 49'uncu maddelerinde de yer aldığı üzere; temel haklardan olan çalışma hakkının koruma altına alınması, geliştirilmesi, desteklenmesi, ekonomik engellerin ortadan kaldırılması, kariyer ve eğitim gibi imkanlar sunarak kişilerin maddi ve manevi varlıklarını geliştirebilmesine imkan tanınması SOSYAL DEVLET İLKESİNİN en temel gereklerindendir. Bizler de bu ilke ve müjdeniz doğrultusunda mevcut teklifin genel kurulda revize edilmesini, haklı talebimizin karşılık bularak yıllardan beri süregelen mağduriyetimizin giderilmesini son bir umut olarak bizzat zatı devletinizden talep ediyoruz.

Baki saygı ve dualarımızla.

HUKUKÇU MEMURLAR PLATFORMU

