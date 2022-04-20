Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı'ndan ortak açıklama

THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
MEB, yurt dışına öğrenci göndermek için talep topluyor
MEB, yurt dışına öğrenci göndermek için talep topluyor
TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek
TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
MEB yeni dönemde 3 noktaya odaklanacak
MEB yeni dönemde 3 noktaya odaklanacak
İçişleri Bakanlığı: 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı: 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı'ndan ortak açıklama

Bakan Bozdağ ile Bakan soylu, ortak açıklama yaptı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bunlar nereye giderlerse gitsinler en kısa sürede güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanacak ve yargıya teslim edilecektir. Ben bu olayın da kısa süre içinde aydınlatılacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Eklenme : 20 Nisan 2022 13:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bunlar nereye giderlerse gitsinler en kısa sürede güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanacak ve yargıya teslim edilecektir. Ben bu olayın da kısa süre içinde aydınlatılacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Patlamada yaralanan personelleri Bursa Şehir Hastanesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ziyaret eden Bozdağ, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ, sabah erken saatlerde meydana gelen patlama sonucu bir infaz koruma memurunun şehit olduğunu, 7 infaz koruma memurunun yaralandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olay yerine gittiklerini, ardından da hastanedeki yaralıları ziyaret ettiklerini belirten Bozdağ, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, infaz koruma memurları camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

"İlk elde edilen veriler, bize bu saldırının bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor" ifadesini kullanan Bozdağ, hem güvenlik güçleri hem de adli birimlerin gerekli tahkikatı enine boyuna yürüttüğünü dile getirdi.

Bozdağ, tahkikatın sonucunda detaylı açıklamaların kamuoyuyla paylaşılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunlar nereye giderlerse gitsinler en kısa sürede güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanacak ve yargıya teslim edilecektir. Ben bu olayın da kısa süre içinde aydınlatılacağına yürekten inanıyorum. Şu anda güvenlik güçlerimiz, devletimizin ilgili birimleri, bu olayı gerçekleştiren fail veya faillerle ilgili tahkikat içinde. Yakında onlara, yakalandıklarına dair haberleri kamuoyu ile paylaşırız diye temenni ediyorum."

- "Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur"

Bakan Bozdağ, son zamanlarda Türkiye'de ceza ve tevkifevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiraların bazı çevrelerce kamuoyunda hakikat gibi dillendirildiğini vurguladı.

Bu çevrelerin herkes tarafından bilindiğini anlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti cezaevlerinde bulunan tutuklu hükümlülerin her biri ailelerinin devletimize emanetidir. Onların yaşamından, sağlığından, barınmasından devlet olarak biz sorumluyuz. Gardiyanlarımız, infaz koruma memurlarımız da onların güvenliği, barınması ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için görev yapmaktadır. Bunun altını bir kez daha çizmek isterim; zaman zaman uluslararası bazı raporlarda, en son ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı rapor dahil pek çok raporda, maalesef terör örgütlerinin iftiraları, hakikat gibi raporlara tevcih ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Biz çok net söylüyoruz; Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur. 'Vardır' diyen, isim versin, cezaevi adı versin biz tahkikatını yapalım."

Bozdağ, hükümet olarak AK Parti iktidarları döneminde 2005'te Ceza Kanunu'na koydukları bir düzenlemeyle işkence ve kötü muamelede zaman aşımının kaldırıldığını anımsattı.

10 sene, 20 sene, 50 sene de geçse işkence ve kötü muamele hakkında bir soruşturmaya muhatap olanın, zaman aşımından yararlanamayacağına dikkati çeken Bozdağ, şunları paylaştı:

"Eğer öyle bir fiil varsa yargılanır, cezası neyse onu Türk adaleti verir. Bu kadar Türkiye net bu konuda. Şeffafız, netiz. Maalesef terör örgütleri özellikle son günlerde, son zamanlarda sosyal medya ve bazı siyasi partilerin konuşmacıları, sözcüleri vasıtasıyla yoğun bir şekilde böylesi iftiraları tekrar edegelmektedirler. Biz şeffafız, netiz, açığız. Bunu söyleyenler iddialarını ispat etmeli. Yoksa iftiralarla Türkiye'yi karalamaktan vazgeçmeliler. Biz bütün bu olaylarla ilgili açıklamalarımızı her yerde yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bizim cezaevlerimizdeki infaz sistemi dünyanın en iyi infaz sistemlerinden biri. Şeffaflık, netlik, denetlenebilirlik, insan hakları ve hukuka riayet edilirlik, diğer bütün imkanlar bakımında hem uluslararası denetime açık cezaevlerimiz hem kamuoyu denetimine açık hem de pek çok izleme kurulu ve yurt içinde de ayrıca denetimler yapılmaktadır. Bu olay üzerinden cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğunu ve bunun nedeniyle bu olayları yaptığını söyleyen birtakım hesapları da görüyorsunuz. Bu bir terör örgütü ve terör örgütlerinin propagandasıdır. Özellikle PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, DHKP-C terör örgütü ve bilumum terör örgütleri son bir aydır cezaevlerinin üzerine yoğun bir iftira kampanyası sürdürmektedir. Onlar iftira etmekten usanmadılar. Biz de o iftiraların iftira olduğunu açıklamaktan geri kalmadık. Sürekli açıklamalarımız devam edecektir."

KAPAT [X]

Bursa'daki saldırıda yaralanan infaz koruma memurlarına acil şifalar dileyen Bozdağ, "İnşallah bir daha böyle bir olay tekrar etmez. Tekrar etmemesi için de bütün devletimizin birimleri el birliği içinde çalışacağız. Bugün burada el birliği içinde İçişleri Bakanımızla olduğumuz gibi bundan sonraki çalışmalarda da devletimizin bütün birimleri terörün üzerine gitmeye devam edecektir. Hiçbir eylem Türkiye'yi bu mücadelesinden geri koymayacaktır. Bütün Bursa'ya 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen ve bir personelin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili Savcılığımız, Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah yakın bir zamanda failler ele geçecektir, umudumuz odur." dedi.

Patlamada yaralananları Bursa Şehir Hastanesinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ziyaret eden Soylu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Soylu, sabah 07.45 sularında infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi aracına Bursa-Mudanya yolunda bir direğin dibine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştiğini söyledi. El yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu değerlendirdiklerini anlatan Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili Savcılığımız, Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah yakın bir zamanda failler ele geçecektir, umudumuz odur. Aynı zamanda bu eylemin sonunda bir infaz koruma memurumuz şehit oldu, Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Şehidin cenazesinin Bursa Adliyesi'ndeki törenin ardından Ağrı'ya gönderileceğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Hem ailesine hem de ülkemize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Burada, Şehir Hastanesi'nde 5 hastamız var. 4'ü bugün taburcu olabilecek nitelikte, zaten ikisi olaydan çok sonra patlamanın şikayetiyle buraya müracaatçı oldular. Yine Çekirge Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne müracaat var. Onlar da bugün itibarıyla Sağlık Müdürümüzün verdiği bilgi çerçevesinde taburcu olacaklar. Burada bir hastamız var. Diz kapağından yaralandı. Ameliyatını oldu ve diğer tedavileri gerçekleşiyor. Hem şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine, ülkemize tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

- "Failler bulunacak ve cezalandırılacaktır"

Bakan Soylu, olay yerinde de incelemelerde bulunduklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Terör örgütü fırsat kollar. Eğer rehavet içinde olursak bu fırsatı bulduğu andan itibaren de eylem yapmaya çalışır. Birçok eylemi engelliyoruz, oluşmadan. Bu eylemle ilgili de inşallah yakın bir zamanda failler bulunacak ve cezalandırılacaktır. İnanıyorum ki arkadaşlarımızın hem Savcılığımızın hem Emniyetin soruşturmaları çok yakın bir zamanda netice bulacaktır. İnşallah yakın bir zamanda da kamuoyuna bunun bilgisini vermek nasip olur. Hem etrafımızdaki coğrafya hem elbette ki Türkiye'nin içinde bu riskle her zaman karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerekir çünkü terör örgütü özellikle terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışabilecektir. Önümüzdeki dönem özellikle Türkiye'nin iç istikrarını ve iç huzurunu bozmaya yönelik birçok eylem beklentisi elbette ki bize istihbari olarak sürekli iletilmektedir ancak bu konuda milletimiz emin olsun tüm Türkiye'de tüm güvenlik güçlerimizle huzurun ve istikrarın devamı için ve aynı zamanda bu tip eylemlerin de oluşmadan engellenmesi için gerekli tüm çalışmalar devletimizin tüm kurumlarının koordinasyonuyla yürümektedir."

Teröre hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğini aktaran Soylu, "Bu tip ufak hücrelerin de tamamen kökünün kazınacağını aziz milletimize bir kez daha bildirmek isterim. Allah milletimizi kötülüklerden muhafaza eylesin." dedi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat hakkındaki soruşturma sürüyor
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat hakkındaki soruşturma sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Kılıçdaroğlu'nun 'Man adası' iddialarıyla ilgili Erdoğan'a tazminat ödemesine ilişkin karar onandı
Kılıçdaroğlu'nun 'Man adası' iddialarıyla ilgili Erdoğan'a tazminat ödemesine ilişkin karar onandı
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı bölgede incelemelerde bulundu.
Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı bölgede incelemelerde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi için ya toplu sözleşmeye hüküm konulması yada ilgili yönetmelik ve kanunlara ekleme yapılması gerekmektedir.
Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımlarındaki sertifika şartları yine dikkat çekiyor!
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!

BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_nisan
Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 7394 sayılı Kanunla birlikte üniversitelere farklı unvanlarda 3 bin 740 öğretim elemanı kadrosu ihdası yapıldı!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre "hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar" yüksek lisans derecesine sahip sayılmaktadır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

Bakan Bilgin; 'Temmuz'da enflasyon artışının yanı sırı sosyal refah ve denge payı da gündemimize gelecektir. Ocak ayında verdiğimiz sosyal refah ve denge payının Temmuz ayında yine verilmesi düşünülmektedir.' dedi.
Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

KHK ile ihraç olduktan sonra görevlerine dönenler, maaşlarının yanı sıra yasal faizlerini almaya başladı.
AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

Anayasa Mahkemesi, kişinin rızası olmadığı veya açık bir kanuni düzenleme bulunmadığı sürece memurların mesai takiplerinin parmak izi kontrolü yoluyla yapılamayacağına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 21 Nisan 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Hayli yoğun olan gündemde 10 dosya esastan 19 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Baba 11.Bölüm Önizleme

Baba 11.Bölüm Önizleme

Baba 11.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Yeşile dönen yumurta sarısına dikkat!

Yeşile dönen yumurta sarısına dikkat!

Yumurta kahvaltı öğünlerinin vazgeçilmez yiyeceği ve proteinli gıdasıdır. Uzmanlara göre fazla haşlanan yumurtaların sağlık açısından riskli olduğunu belirtilmektedir. Peki yeşile dönen yumurta yenir mi, Yumurta sarısı neden grileşir? İşte yeşile dönen yumurta sarısı ile ilgili tüm merak edilenler...