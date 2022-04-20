Trabzon'da çapa makinesinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi için ya toplu sözleşmeye hüküm konulması yada ilgili yönetmelik ve kanunlara ekleme yapılması gerekmektedir.