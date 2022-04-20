Çorum'da caddede yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki tedavisinin ardından Gazi Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Ari (24), bir anda yere yığıldı.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ari'yi ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. İrem Ari, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Ari'nin cenazesi, otopsinin ardından memleketi Muş'a gönderildi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Ari için sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verdi.