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İlişki terapisi nedir? Nasıl yapılır?

Çift Terapisi, çiftlerin içinden çıkamadığı durumlarda veya çözüm bulamadıkları sıkıntılarında, bilirkişinin yol göstermesi ile ilişkilerindeki sorunu dönüştürme biçimidir. Her insanın birbirinden farklı olduğu gibi, her ilişki yaşayanda bir diğeriyle kesinlikle aynı değildir. Hal böyle olunca her ilişkide yaşanan sıkıntı farklı şekillerde ve farklı boyutlarda olmaktadır.

Kaynak : MN Medya
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İlişki terapisi nedir? Nasıl yapılır?

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Terapinin hedefi yaşanan ilişkide yaşanan kısır döngünün, sürekli dile gelen sıkıntıların, Partneriniz ile ilişkinizin gidişatına fark ederek daha olumlu ve anlayışlı bir şekilde ilişkinizi sürdürmenize yardımcı olacaktır. Haklı veya haksızın aranmadığı, Partnerlerin birbirleri hakkında uyuşamadığı konuları daha değişik yöntemler ile ilişkilerini ilerletmelerini denemelerine yardımcı olmaktadırlar.

İlişki Terapisi Nasıl Yapılır?

İlişki Terapisi için öncelikle kendinize inanmanız gerekmektedir. İlişkinizin yoluna girmesini Partneriniz ile birlikte istemelisiniz ve Terapiye gitmek ikinizin kararı olmalı. Ne yazık ki tek kişinin karar vermesi ve karşı tarafın zorla götürülmesi durumunda pekte olumlu sonuçlar gözlemlenmemektedir. İlişkiniz için gitmiş olduğunuz Terapide karşılıklı sorunlarınızı anlatıyorsunuz ve Terapistinizin isteği doğrultusunda bazı haftalar Partneriniz veya sizinle tek görüşme isteyebiliyor. Genellikle çözüm odaklı görüşe sahip olan Terapistiniz sizlere farklı yollar denemeniz için önerilerde bulunacaktır ve durumu gözlemlemenizi isteyecektir. Bu şekilde yöntemler deneyerek sizlerin yaşantısı doğrultusunda sizlere tavsiyeler vererek ilerlemektedir. Hem içinizdekileri dökerek hem de sıkıntı yaptığınız sorunlarınızın çözüm bulması ile çok daha güzel bir ilişkiniz olabilir.

Çift Terapisine Kaç Seans Gidilmektedir?

Evliliğiniz için bir adım atmak istiyorsunuz ve Partneriniz ile evlilik terapisi almaya karar verdiniz. Öncelikle ilişkiniz için atmış olduğunuz adımdan ötürü sizleri tebrik etmek isteriz. Günümüz insanları hala olmuş çift Terapisi olsun, teke tek Terapi olsun yardım almaktan kaçınmaktadırlar. Anlatarak rahatlamanın her insan üzerinde etkisi oldukça fazladır. Birde üstüne uzman bakış açısı ile tavsiye aldığınızda aslında Terapiye giderek kendinize en büyük iyiliği yapmış olacaksınız. Birçok insanın bunun farkına varamadığı için ne yazık ki bu yardımdan uzak durmaktadır. Seans bilgisine gelecek olursak şayet, siz istediğiniz takdirde Terapiler devam etmektedir. Ya da sizin için yeterli olduğunu düşünüyorsunuz ama Terapistiniz bunun için erken olduğunu düşünüyorsa sizlere bu konudaki fikirlerini sunuyor. Terapistiniz ile birlikte yol alıyorsunuz da diyebiliriz kısaca.

Çift Terapisi Yöntemleri Nelerdir?

Çift Terapisi yöntemleri sorunlara göre değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekirse; Psikanalitik Çift Terapisi, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Çift Terapisi, Gottman Çift Terapisi, Sistemik Çift Terapisi olarak birçok çeşit örneklendirebiliriz. Evliliğinizde ki sorunlarınız göz önünde bulundurularak yol alınan her Terapinin çözüm odağı farklılık göstermektedir. Çift Terapisi almak için öyle büyük sorunlara ve sıkıntılara gerek yoktur. Elbette her çiftin arasında sıkıntılar çıkmaktadır. Hatta söylenenlere göre eğer bir evde sıkıntı, ufak tartışmalar yok ise o sağlıklı bir evlilik değil derler. Elbette ki ufak tartışmalar olacaktır. Lakin en aza indirmek, kalp kırmamak ve daha sağlık bir iletişim kurabilmek için çift Terapisi almanızı muhakkak öneririz.

Çift Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Gerek teke tek görüşmeler olsun gerek çift Terapisi olsun yardım almanın insanlar üzerinde çok fazla olumlu etkisi olmaktadır. Her insanın kendisine özgü huyları, alışkanlıkları, kendine has hobileri vardır. Sizlerde çift Terapisine giderek Partnerlerinizin bu yönlerini görebilir, onlarla kaliteli zamanlar geçirebilmek adına hobilerine katılabilirsiniz. Keza onlarda sizin için aynı şekilde hobinizi birlikte kaliteli zaman geçirebilmek adına değerlendirebilirsiniz. Çift olmanız sizi tamamen birbirinize bağlamamalıdır. Kendinize zaman ayırmayı kendi dünyanıza dönmenize hakkınız olduğunu da unutmamanız gerekmektedir. Bu dönemde anlayış göstermeniz gereken Partnerinize zaman ayırmanız aynı zamanda kendinizi dinleyerek doğru sizi bulmanız gerekmektedir. Bazen gerçekler ve değişme süreci insanların canını acıtabilir ve bu değişim süreci belirli bedeller olarak sizlere dönüş yapacaktır. Ama yılmadan usanmadan hayatınızın sizin elinizde olduğunu göstermelisiniz.

Online Terapi Nedir/ Nasıl Yapılır?

Online Terapi gelişen teknoloji ile hayatımıza dahil oldu. 2017 yılında hayatımıza dahil olan Online Terapi; telefon, tablet, bilgisayar vasıtası ile yapılmaktadır. Pandemi döneminde de oldukça yaygınlaşan Online Terapi sayesinde evden veya bulunduğunuz herhangi bir yerden terapi hizmeti alabilirsiniz. Geniş kapsamlı terapi türleri ile Bireysel Danışmanlık, Yetişkin Psikoterapisi, Evlilik ve Çift Terapisi, Çocuk Terapisi, Ergen Terapisi, Aile Terapisi gibi birçok Terapi yöntemi ile Online Terapi yapılmaktadır. Online Terapi sayesinde kendinizi nasıl iyi hissedecekseniz o şekilde bir terapi hizmeti alabilirsiniz. Tamamıyla sizin duygularınız ve istekleriniz doğrultusunda yol alınmaktadır.

Online Terapi Avantajları nelerdir?

Online Terapi yapıp yapmamak arasında kararsız iseniz, sizlere hazırlamış olduğumuz makalemizi okuyarak karar verebilirsiniz. Öncelikle makalemizin yukarıdaki kısmında da söylediğimiz gibi dilediğiniz mekanda terapiye katılabileceksiniz. Dilediğiniz zamanı ayarlayabilirsiniz, farklı bir ülkede olsanız bile saat farkına göre, müsait olduğunuz durumunuza göre dilediğiniz zaman terapi seansınıza katılabilirsiniz.

Araştırmalarınıza göre hangi psikoloğu kendinize yakın hisseder iseniz, bu farklı şehirde de olabilir illa aynı şehirde bir psikolog seçmenizi gerektirmeden seans düzenleyebilirsiniz. Tamamıyla sizin kendinizi iyi hissetmeniz için tasarlanmış bu yöntem çift terapisi olsun, çocuklarınız için almış olduğunuz yardımlar olsun, kendinizi iyi hissetmeniz için tasarlanmıştır.

Ayrıca online terapi sayesinde online psikolog olarak hizmet veren uzman psikologlardan ve klinik psikologlardan terapi hizmetinizi alabilirsiniz.

Çift Terapisi Ne Zaman Sonlanır?

Çift Terapisi sorunlar çözüldükten, çiftler birbirini daha iyi anladıktan, birlikte sağlıklı ve kaliteli zaman geçirmeye başladıktan sonra dilerseniz sonlanabilir. Ya da seans süresini uzatarak kendinizi deneyebilir daha sonra seansı sonlandırabilirsiniz. Tamamıyla size kalan seans sonlandırma işlemi hazır olduğunuzda sonlanır.

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