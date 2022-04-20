Okuldaki kavga olayında acı detay: Hayatını kaybeden öğrenci işitme engelliymiş
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşüp yaralanan genç, hayatını kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Nisan 2022 15:25
İddiaya göre, Yörükler Mahallesi'ndeki Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Marangozluk Bölümü öğrencisi Enes İşcan (17) ile N.Ş. arasında öğle teneffüsünde okul bahçesinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve diğer öğrencilerin de karıştığı olayda, İşcan yere düştü.
Başını mermere çarparak ağır yaralanan İşcan, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşcan'ın işitme engelli ve kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili öğrenci N.Ş'yi gözaltına aldı.
Öte yandan çocuğun arkadaşları ile olayı haber alarak okula gelen ailesi sinir krizi geçirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız