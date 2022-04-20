Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere iştirak eden küçük sporcularla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kız çocuğunun "Çok istediğim bir şey var. Sigara kokusunu hiç sevmiyorum. Ben büyüyünce yasaklamak istiyorum" demesi üzerine "Ben de senin gibi aynen, hiç sevmem. Herkesin elinden de sigara paketini alırım" diyerek cevap verdi.
Erdoğan, basketbol takımındaki çocuklarla sohbetinde de "Ben de basketbolda iyiyim, skorer" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız