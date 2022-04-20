Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kız çocuğunun "Çok istediğim bir şey var. Sigara kokusunu hiç sevmiyorum. Ben büyüyünce yasaklamak istiyorum" demesi üzerine "Ben de senin gibi aynen, hiç sevmem. Herkesin elinden de sigara paketini alırım" diyerek cevap verdi.

Erdoğan, basketbol takımındaki çocuklarla sohbetinde de "Ben de basketbolda iyiyim, skorer" ifadelerini kullandı.