Savunma sanayisinde ihracat hedefleri büyüyor

Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Savunma sanayisinde ihracat hedefleri büyüyor

Türk savunma sanayisi, potansiyel pazarlardaki ihtiyaçlar doğrultusunda ihracat performansını 4 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 17:08
Yazdır
Savunma sanayisinde ihracat hedefleri büyüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, SSI'nın kurulduğu günden itibaren savunma sanayisi ekosisteminin en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi.

Başkanlık olarak sektörde sürdürülebilir bir büyümeyi muhafaza etmek üzere ihracatın artırılması için gayret gösterdiklerini ifade eden Demir, ihracatı uluslararası iş birliği ekseninde değerlendirdiklerini ve salt ticaret konusu olarak da görmediklerini vurguladı. Demir, şöyle konuştu:

"Şirketlerimiz ticari anlamda satış, pazarlama yapmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösterirken, bizler de bunun altlığını hazırlamak üzere ülkelerle ikili savunma sanayisi iş birliği anlaşmalarını yürütüyoruz, imzalamaya devam ediyoruz. Son örneklerini vermek gerekirse Irak, Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti. İmzaladığımız savunma sanayisi iş birliği anlaşması sayısı 82'ye ulaştı. Müzakereye devam ettiğimiz ülkelerle birlikte dünyanın tamamına yakınıyla bu hukuki zemini test etmeyi hedefliyoruz. Bu hukuki zemin bize gerçekten önemli bir altlık oluşturacaktır."

Türkiye'nin artık emeklemekten yürümeye başlayan hatta koşmaya hazır hale gelen savunma sanayisiyle ihracat pazarında önemli rol oynamaya başlamasını beklediklerini dile getiren Demir, bu konuda el birliğiyle yeni stratejiler ve yaklaşımlar oluşturulması gerektiğini söyledi.

Yurt dışında aynı projede birden fazla Türk şirketinin karşı karşıya geldiği durumlar olabildiğini anlatan Demir, "Belki çözmemiz gereken sorunların başında bu geliyor. O açıdan da SSI ile beraber savunma sanayisi ihracat politikası oluşturmak, bunu uygulamak, bu konuda gerekli tedbirleri almak, sektörün toptan kazan-kazan prensibiyle çalışacağı bir yapıyı hep beraber oluşturmak ve stratejiyi uzun vadeli olarak ortaya koymak zorundayız." dedi.

Bölgede ve dünyada artan çatışma ortamı, emtia fiyatlarındaki artış, salgın hastalıklar gibi gelişmelerin ihracat ortamını yeniden şekillendireceğine işaret eden Demir, "Son günlerde oluşan savaş ortamının yanında Şanghay'daki karantina durumu dünyada tedarik zincirini olumsuz etkilenmeye devam edecektir ve enflasyonist ortam artarak gidecek. Firmalarımızı bu konuda tedbir almaları, gerekli emtiaların temini konusunda önlem almaları elzemdir. Bugün alınan önlemler yarın hem yurt içinde hem yurt dışında rekabetçi teklifler oluşturma ve ürünler ortaya koymada bize yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Son 1 yılda 3,5 milyar dolar ihracat

Demir, Türkiye'nin iç tüketiminin savunma sanayisi ürünleri açısından ekosistemi beslemeye yeterli olmayacağını ifade ederek, sürdürülebilirliğin en önemli ayağının ise ihracat olduğunu belirtti.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünyada görülmeye, kullanılmaya başlamasıyla beraber ilginin de arttığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisi ihracatında çok önemli ve hızlı bir artış olması gerçeğinin yavaş yavaş hayata geçtiğini görmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Ürünlerimizin pazarlama faaliyetlerinin yanında çeşitli harekat ortamlarında kullanılması ve edindikleri başarılar da bu faaliyetlerde önemli bir unsur teşkil ediyor.

Sayısız ülkeye ihracatı devam eden insansız hava araçlarımız, kara ve deniz araçlarımız her geçen gün ihracat pazarımızı genişletmeye devam ediyor. Mühimmat, patlayıcı gibi konularda da sürekli ülkemize talepler var. Mart 2022'de son 1 yıllık ihracatımız 3 milyar 530 milyon dolar oldu. İhracatın kompozisyonuna baktığımızda havacılık kategorisinde yüzde 50'lik bir artış söz konusu olup, bunun insansız sistemlerden kaynaklandığını görüyoruz. Sivil havacılık alanındaki düşüş tam tırmanışa geçmedi. Bu tırmanış olduğu zaman da havacılık sektörünün katkısı çok daha artacaktır. Dünya markası haline gelen Bayraktar TB2 ve Anka gibi insansız hava araçlarımızın başarısından söz etmeden geçemeyiz ama vurgulamamız gereken başka bir konu bu platformlarda kullanılan sistemler ve mühimmatlar da ayrı gurur kaynağımız."

- Dünyanın dört bir tarafında pazarlama faaliyetleri yapılacak

İsmail Demir, son dönemde çeşitli ülkelerle diyalogun tekrar başlamasıyla ihracat hedeflerinin daha da yukarıya taşınacağını ifade etti.

Afrika'da Türk ürünlerine muazzam bir ilgi olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Bu ülkelerde özellikle finansman kaynakları ve takas yöntemleri gibi doğrudan belki nakdi içermeyen dolaylı yöntemlerin hayata geçmesiyle beraber ihracatımızın önü daha da açılacaktır. İhracat faaliyetlerinde her nerede devletin masada olması gerekiyorsa karşı taraf açısından devletin varlığının pozitif bir etkisi olacaksa Başkanlık olarak her zaman masada sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gerekli ortamda eğer devletten devlete satış gerekiyorsa bunun altına imza atacağız, savunma sanayisi iş birliği anlaşmaları yapacağız, kredi mekanizmalarıyla ilgili kolaylıklar sağlanması gerekiyorsa burada elimizden geleni yapacağız. Bu konuda hep beraber yürüyeceğiz. SSI ile beraber strateji oluşturmak, yeni mekanizmalar keşfetmek ve hayata geçirme konusunda da beraber çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.

Orta Doğu yine önemli pazarımız Orta Asya, Güneydoğu Asya ile ilgili önemli gelişmeler var. İlginç şekilde Avrupa'dan ilgiler başlamıştı. Son gelişmelerle beraber çeşitli Avrupa ülkelerinde savunma harcamalarında önemli artışların olması beklentisiyle orada da çok önemli bir pazar yakalayacağımız muhakkaktır."

Türk savunma sanayisi ürünlerinin fiyat ve kalite parametrelerinde en iyi olduğunu ve ürünlerinin arkasında durduklarını vurgulayan Demir, sektörün ihracat hedeflerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hep beraber el ele vererek 4 milyar doların çok üzerinde bir rakama erişmeyi hedefliyoruz. Bu sıçrayışı yavaş yavaş göreceğiz. Hep beraber 4 milyar doların çok üzerinde bir hedefi koyduk ama 5 neden olmasın deyip hızla kolları sıvayıp dünyanın dört bir tarafında pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz. Uzun soluklu, ayakları yere basan, tüm oyuncuların ellerinden geleni ve gereğinin en iyisini yaptıkları bir çalışmanın ortaya konulup hep beraber seferberliğin başlaması gerekiyor."

- Yeni dönemde TUSAŞ'ın başkanlığı sürecek

SSI Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat da Birliğin kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda sektörün ihracatının yüzde 250'den fazla arttığını ifade etti. Bu yıl sektörün 4-4,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşabileceğini belirten Polat, sektörün 176 ülkeye ihracat yaptığına dikkati çekti.

Genel kurulda SSI'ın yeni yönetimi de şekillendi. Yeni dönemde Başkanlığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üstlenecek. Yönetim Kurulu'nda Sarsılmaz, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, MKE AŞ, FNSS, Alp Havacılık, Yonca-Onuk, ZSR Patlayıcı, Huğlu Av Tüfekleri temsilcileri yer alacak.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Zelenskiy'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan
Zelenskiy'nin balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan
Altının gram fiyatı 916 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 916 lira seviyesinden işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi için ya toplu sözleşmeye hüküm konulması yada ilgili yönetmelik ve kanunlara ekleme yapılması gerekmektedir.
Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımlarındaki sertifika şartları yine dikkat çekiyor!
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!

BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_nisan
Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 7394 sayılı Kanunla birlikte üniversitelere farklı unvanlarda 3 bin 740 öğretim elemanı kadrosu ihdası yapıldı!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre "hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar" yüksek lisans derecesine sahip sayılmaktadır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

Bakan Bilgin; 'Temmuz'da enflasyon artışının yanı sırı sosyal refah ve denge payı da gündemimize gelecektir. Ocak ayında verdiğimiz sosyal refah ve denge payının Temmuz ayında yine verilmesi düşünülmektedir.' dedi.
Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

KHK ile ihraç olduktan sonra görevlerine dönenler, maaşlarının yanı sıra yasal faizlerini almaya başladı.
AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

Anayasa Mahkemesi, kişinin rızası olmadığı veya açık bir kanuni düzenleme bulunmadığı sürece memurların mesai takiplerinin parmak izi kontrolü yoluyla yapılamayacağına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 21 Nisan 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Hayli yoğun olan gündemde 10 dosya esastan 19 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Baba 11.Bölüm Önizleme

Baba 11.Bölüm Önizleme

Baba 11.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Yeşile dönen yumurta sarısına dikkat!

Yeşile dönen yumurta sarısına dikkat!

Yumurta kahvaltı öğünlerinin vazgeçilmez yiyeceği ve proteinli gıdasıdır. Uzmanlara göre fazla haşlanan yumurtaların sağlık açısından riskli olduğunu belirtilmektedir. Peki yeşile dönen yumurta yenir mi, Yumurta sarısı neden grileşir? İşte yeşile dönen yumurta sarısı ile ilgili tüm merak edilenler...