Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Eskişehir'de gece yarısı kız öğrenci yurduna izinsiz girerek sosyal medyada gündem olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 17:39
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kız Yurduna izinsiz girerek, kişilerin huzur ve sükünunu bozmaya yönelik hareketlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli Abdülmecit B. (42) Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan geniş bir çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız