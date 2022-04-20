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Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada; "(Eğitimde fırsat eşitliği) Bunun ilk adımını da 26 Ekim 2021'de Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' kampanyasıyla başlattık. 16 bin 361 okulumuzun kütüphanesi yoktu, iki ay gibi kısa sürede kütüphaneleri yaptık. 2021 yılı sonu itibarıyla şu anda Türkiye'de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 17:47
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Beşiktaş Yenilevent Anadolu Lisesi'ndeki Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışı, Bakan Özer'in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yazar Doğan Hızlan, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri törende müzik dinletisi sundu.

Bakan Özer, açılışta, 2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze tamamlayabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını, okulların ilk açılacak ve son kapatılacak yerler olduğunu, gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli, en korunaklı mekanların okullar olduğunu gördüğünü söyledi.

Çocukların okullara erişimini kolaylaştırmak için çalıştıklarını, 18 milyon öğrencinin 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahip olduklarını ve okullaşma oranlarını arttırdıklarını belirten Özer, "2000'li yıllarda yüzde 44 olan ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 90'lara ulaştı. Beş yaşındaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranları yüzde 14'lerden yüzde 90'lara geldi. Yükseköğretim benzer şekilde." dedi.

Kız çocuklarının da yüzde 39 olan okullaşma oranını yüzde 88'e çıkardıklarını kaydeden Özer, "Yani bu dönemde sadece okullaşma oranları artmadı. Yıllardan beri kız çocuklarının değişim ve eğitim problemleri de çözülmüş oldu. Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı, her yıl bütçede en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığına ayırdığı için hem şahsım, hem de buradaki tüm eğitim camiası adına en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bir taraftan okulların eğitim kalitesini arttırmaya, bilişsel becerilerini güçlendirmeye devam ederken diğer taraftan da eğitimde fırsat eşitliğini merkezlerine aldıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Yani tüm okullardaki imkan farklılıklarını en aza indirgemek, öğrencilerimizin en iyi ortamlarda yetişmelerini sağlayabilmek için bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber etmeye başladık. Bunun ilk adımını da 26 Ekim 2021'de Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' kampanyasıyla başlattık. 16 bin 361 okulumuzun kütüphanesi yoktu, iki ay gibi kısa sürede kütüphaneleri yaptık. 2021 yılı sonu itibarıyla şu anda Türkiye'de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı. İnanıldığı zaman aslında çözülemeyecek bir problemimizin olmadığını göstermesi bağlamında da çok kıymetli bir hamle."

Bakan Özer, kütüphanelerin yapımında meslek liselerinin çok büyük katkıları olduğunu, onların sayesinde günlük ortalama 272 kütüphane yaptıklarını belirterek, "Kütüphanelerdeki kitap sayısını da arttırdık. Bu projeyi başlatırken kütüphanelerimizde 28 milyon kitap vardı, bugün 56 milyonu aştı. Yani yüzde yüz kitap sayımız artmış oldu. Proje öncesinde öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,6'ydı, şu anda 3,2. İnşallah bu yılın sonuna kadar kütüphanelerimizin kitap sayısını 100 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Ve böylece öğrenci başına düşen kitap sayısını da 7'ye çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Doğan Hızlan gibi insan hazinesi isimlerin artık kütüphanelere verileceğini, ülke olarak böyle isimleri yeterince verimli şekilde kullanamadıklarını ifade eden Özer, İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Sezai Karakoç gibi isimleri eğitim camiasıyla ve okullarla buluşturmaları gerektiğini dile getirdi.

Açılan kütüphanede yaklaşık 12 bin kitap olduğunu belirten Özer, bu sayıyı kısa sürede 25-30 bin rakamlarına çıkaracaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Bakan Özer ve Doğan Hızlan birbirlerine hediye takdim etti.

Öğrencilerin de katılımıyla toplu bir şekilde gerçekleşen açılışın ardından kütüphane gezildi.

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