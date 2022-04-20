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Bakan Dönmez: 2022 'bor'un yılı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022'nin bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağını belirterek, "2022, 'bor'un yılı olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah" dedi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 20:54
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Bakan Dönmez: 2022 'bor'un yılı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık yemekhanesinde bakanlık personeli ile iftarda bir araya geldi. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, bakanlık olarak Türkiye'nin dününde, bugününde ve yarınında önemli bir yerleri olduğunu belirterek, "Bu nedenle işlerimizi büyük bir titizlikle, büyük bir özveriyle yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte performans değerlerinin kriterlerini ve içeriğini yeniden düzenledik. Stratejik yöntemler uygulayarak yeni hedefler belirledik. Hedeflerimizi yılda iki defa toplantılarla, yöneticilerle ölçüyoruz ve değerlendiriyoruz" dedi.

Dünyanın, ekonomik, bilimsel, teknolojik olmak üzere her yönden büyük bir değişim geçirdiğini dile getiren Bakan Dönmez, "Bu değişimi ancak kültürümüzle, medeniyetimizle ve inancımızla karşılarsak kendimizi koruyabilir ve geleceğe doğru bir rota çizebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye şu anda dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldi"

Bakan Dönmez, dünyada bağımlı olanın değil, özgün olanın önde gidip kazandığını belirterek, "Yaptığımız her doğru, güzel ve başarılı iş, hem ülkemiz insanlarının hem de dünyanın bize yönelik umudunu artıran ve bizi diğer ülkelerin önüne geçiren bir unsur haline geliyor. Rabbime hamdolsun ki Cumhurbaşkanımız önderliğinde yapılan işler ile Türkiye şu anda dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldi" diye konuştu.

Dünyayı kasıp kavuran küresel krizin enerji kaynaklı olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, Rusya-Ukrayna savaşının da enerjide büyük sorunlar ortaya çıkardığını ifade etti. Dönmez, bu durumun enerjide dışa bağımlılık ve enerji arz güvenliği konularını en büyük sorun haline getirdiğini söyledi.

"100 yılın işini 20 yıla sığdırdık"

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Biz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı özelinde baktığımızda 'Güçlü ve Bağımsız bir Türkiye'yi oluşturmanın en önemli unsurlarından birisinin Milli Enerji ve Maden Politikası'ndan geçtiğini ifade ettik. Biz bu tür krizleri çok önceden hesap ederek 'Yerli ve Milli Enerji' konusuna hassasiyetle eğildik ve bu bilinçle var gücümüzle durmaksızın çalışıyoruz. Hiç durmaksızın çalışmamız ve zamanımızı çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Kaybedecek zamanımız yok. Daha önümüzde yapılacak pek çok iş var. Bu bilinçle çalıştığımızda, kat ettiğimiz yol da daha bereketli oluyor. Maşallah, 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık."

"Dördüncü gemi, önümüzdeki aylarda ekibe katılacak"

Doğal gaz ve petrol arama gemi filosuna bir gemi daha ekleyerek sondaj gemisi sayısını dörde çıkardıklarını hatırlatan Dönmez, "Önümüzdeki aylarda o da ekibe katılacak. Doğal gazda olası krizlerde sorunları azaltmak çerçevesinde gazın depolanması için Ertuğrul FSRU doğal gaz depolama gemimizi devreye almıştık. Ayrıca Silivri'de ve Tuz Gölü'nün altında doğal gaz yer altı depolama çalışmalarını oluşturduk" dedi.

"2022, 'bor'un yılı olacak"

Dönmez, 2022'nin bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağına dikkati çekerek, "2022, 'bor'un yılı olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah. Ayrıca Ferro Bor tesisimizin ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da inşallah yine bu sene başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Dönmez, "Tüm çalışanlar olarak kendimizi alkışlamak istiyorum. Çünkü bu başarılarda hepinizin payı var" diyerek personeli alkışladı. Buluşma, Bakan Dönmez'in personelle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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