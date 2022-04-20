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Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısına ilişkin, "Fedakarca gayret eden, çabalayan infaz koruma memurlarımıza karşı terör örgütü, terör eylemi düzenliyor ve ona karşı saldırıda bulunuyor. Bu, vahşetin başka bir yüzüdür." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 21:28
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Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde Adalet Bakanlığı personeliyle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, adaletin yüksek ve yüce bir değer olduğunu söyledi.

Adaletin dünyayı ayakta tuttuğunu, adalet dağıtmanın zor bir görev olduğunu dile getiren Bozdağ, adalete hizmet eden herkesi kutladı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'nin saldırısı sonucu şehit olduğunu hatırlatan Bakan Bozdağ, İzmir Adalet Sarayı'na yönelik terör saldırısında da şehit polis memuru Fethi Sekin'in teröristlere karşı canını ortaya koyduğuna işaret etti. Bekir Bozdağ, şehit Sekin'in çok sayıda canın hayatta kalmasına vesile olduğunu bildirdi.

Bursa'daki infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik terör saldırısına da değinen Adalet Bakanı Bozdağ, "Bugün de sabah saatlerinde Bursa'mızda infaz koruma memurlarımızdan Cengiz Yiğit kardeşim terör örgütünün kurduğu alçakça tuzak neticesi maalesef şehit oldu. Şehidimiz Cengiz Yiğit'e Allah'tan rahmet diliyorum. 7 infaz koruma memurumuz yaralandı, hastanede ziyaretlerinde bulunduk, hepsinin sıhhati yerinde. Hayati tehlikeleri yok." bilgisini verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve kudretli bir devlet olduğunu vurgulayan Bozdağ, terörle Cumhuriyet öncesinde de mücadele edildiğini aktardı. Bozdağ, Cumhuriyet döneminde de 40 yıldır bölücü terör örgütü ve bu örgütle iş birliği içerisinde olan terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bir yandan PKK, öte yandan FETÖ, öte yandan DHKP-C, öte yandan MLKP, öte yandan DEAŞ, hasılı alfabede neredeyse harf kalmıyor terör örgütlerinin ismini sayarken. Biz görüyoruz ki bu terör örgütlerinin her biri yabancı ülkelerin kucağına oturmuş, onlardan finans, silah, eğitimi desteği alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, bu devletin çalışanlarına, sivil insanlarına, askerine, polisine, zabıt katibine, hakimine, savcısına, infaz koruma memuruna, bu devlete hizmet eden kim varsa herkese saldırıyorlar. Terör örgütleri şunu bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysa bu kararlılık ve etkinliği artırarak yapmaya devam edecektir. Teröristlerin, terör örgütlerinin inlerine girmeye ve bu millete yaptıkları hain saldırılarının hesabını sormaya, hem terör örgütlerini kurgulayan hem de onların yularını elinde tutan yabancı güçlerin, ülkelerin, ülkemiz ve bölgemiz üzerindeki oyunlarını, hesaplarını bozmaya devam edecektir. Biz Suriye'de, pek çok yerde oyunlarını bozduk. Türkiye üzerindeki oyunlarını bozmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte FETÖ'nün, PKK'nın DHKP-C'nin, diğer terör örgütlerinin üstesinden gelecek güce milletimiz, devletimiz, güvenlik güçlerimiz sahip. Eninde, sonunda bunların kökünü kazıyacağız. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin mücadelesi devam edecektir. Terör örgütleri, devlette görev yapan askerlerimizi, polislerimizi, zabıt katiplerimizi, infaz koruma memurlarımızı, savcılarımızı, hakimlerimizi asla yıldıramayacaklardır. Bir terör eylemi yaptık, bir yere saldırdık diye beklentileri Türkiye'de çalışan güvenlik güçlerinin, infaz koruma memurlarının, hakim ve savcılarımızın, devletin diğer kurumlarının geri adım atacağını düşünüyorlarsa büyük yanılgı içerisindedirler. 40 senedir Türkiye'nin tutumu net şekilde ortadadır."

Bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün ve diğer terör örgütlerinin son günlerde cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiralarını, doğruymuş gibi sosyal medyadan, kendi yayın organlarından ve parlamento içine kadar uzanan bazı kişiler vasıtasıyla gündeme taşıdığını belirten Bozdağ, Türkiye'nin ceza infaz sisteminin net, şeffaf ve dünyanın en iyi örneklerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.

İnfaz sisteminin uluslararası ve ulusal denetime açık olduğunu ifade eden Bozdağ, 2005'te işkence suçlarında zaman aşımının kaldırıldığını, bunun da "Kendimize güveniyoruz, bizim ülkemizde işkenceye, kötü muameleye sıfır tolerans vardır, kim yaparsa yapsın üzerinize gideriz." anlamını taşıdığına dikkati çekti.

Cezaevleri yönetimine, cezaevlerinde çalışan infaz koruma memurlarına, infaz sistemine güvendiklerine işaret eden Bozdağ, cezaevleriyle ilgili iddiaları araştırmaya hazır olduklarını ve araştırdıklarını anlattı.

- "Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur"

Bozdağ, cezaevlerine yönelik iddiaların tamamına yakınının abartma, çarpıtma ve kurgu olduğunu, böyle bir durumla karşı karşıya kalındığını bildirdi.

İddiaların terör örgütleri, terör örgütlerine müzahir çevreler veya siyaseten örgütlere destek verenler tarafından dile getirildiğinin görüldüğünü bildiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Altını çizerek söylüyorum, Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur. İşkence ve kötü muameleye sıfır toleransla yaklaşılmaktadır. Bu konuda gelen hiçbir iddia açıkta bırakılmamıştır. Her iddia incelenmiş, değerlendirilmiş ve bunlarla ilgili tahkikatlar yapılmıştır. Hem idari yönden hem de adli yönden ihtiyaç varsa tahkikatın yapılmasına hiçbir engel çıkarılmamıştır. Hepsi sonuna kadar yapılmıştır. Bundan sonra da yapılmaktadır. Ulusal denetim, ülke içinde, ülke dışı denetimlere bizim cezaevlerimiz sonuna kadar açıktır."

KAPAT [X]

İftiralarla, çarpıtmayla, yalanla infaz sisteminin, cezaevi çalışanlarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin lekelenmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Bozdağ, yanlış yapanın da kararlılıkla üzerine gidileceğini söyledi.

Bekir Bozdağ, hükümlü ve tutukluların devlete emanet olduğunu, infaz koruma memurlarının infazı sağlarken hükümlü ve tutukluları koruduğunu, yardım ve destek sağladığını dile getirdi.

"Fedakarca gayret eden, çabalayan infaz koruma memurlarımıza karşı terör örgütü, terör eylemi düzenliyor ve ona karşı saldırıda bulunuyor. Bu, vahşetin başka bir yüzüdür." değerlendirmesinde bulunan Bozdağ, cezaevi personelinin, jandarmanın özveriyle görev yaptığını sözlerine ekledi.

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